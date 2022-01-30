民眾黨議員參選人被爆酒駕　綠委：假道學通常都經不起自己的檢驗

▲民眾黨議員提名人陳品杰、林致兵。（合併圖／翻攝自臉書）



記者杜冠霖／台北報導

今年11月26日將舉辦地方縣市首長、議員選舉，民眾黨新北市議員提名人林致兵、桃園市議員提名人陳品杰卻被爆有酒駕紀錄，對此，立委鄭運鵬表示，這次民眾黨陷入酒駕更生人的提名爭議，自己忍不住再提醒有志從政的朋友，「假道學通常都經不起自己的檢驗！」

民眾黨去年才呼籲酒駕零容忍、新北市黨部更祭出酒駕退黨規定，也多次批評綠營酒駕相關修法，今卻爆出議員參選人有酒駕經歷，鄭運鵬諷刺，也有可能是民眾黨真的知道「震怒有什麼用？」，所以之前善意提醒民進黨，「因為他們正準備以夷治夷，提名酒駕更生人來根本解決酒駕問題！了不起，你負責！」

鄭運鵬表示，處理酒駕的治本之道，本來不是單一方法或者民粹個案立法的就能解決的，此次民眾黨陷入酒駕更生人的提名爭議，自己忍不住再提醒有志從政的朋友，「假道學通常都經不起自己的檢驗！」

對於議員候選人被爆酒駕，民眾黨立委蔡壁如29日晚間在臉書發文表示，「零容忍！酒駕不可以、更不應該，我嚴以律己，但也記得要寬以待人」，她接著引用《聖經》內容，「你們當中誰是沒罪的，誰就可以用石頭扔他」。

蔡璧如提到，每個人都會犯錯，並在錯誤中學習，重要的是有沒有反省改進，警惕自己不要重蹈覆轍，並指出民眾黨擬參選人有一套SOP，像是要有良民證等，「當初的提名標準並沒有把酒駕列入，這是我們要檢討的地方」。

民眾黨發言人楊寶楨則表示，在民眾黨初選機制中，只要求報名者要繳交警察刑事紀錄證明書（良民證），但這部分看不到過去的酒駕紀錄，且兩位當時並沒有主動告知。

楊寶楨提及，這2人將會以個案處理，先送選決會，再送中央委員會進行討論，確認最終是否參選。