別再酒駕！立院三讀加重3大罰則　蔡英文：政府一定零容忍

▲立院三讀通過酒駕修法，蔡英文提醒國人一同維護道路安全。（圖／翻攝蔡英文臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

近年來各地發生許多酒駕憾事，促使政府修法保護人民生命安全。立法院於1月24日三讀通過加重酒駕刑罰，總統蔡英文表示，會持續透過嚴格執法、重視戒癮治療等各面向，來全力降低酒駕事件的發生。

蔡英文表示，關於酒駕的懲罰，在2019年，立法院曾經修法提高過罰則，包括累犯加嚴最重無期徒刑、延長駕照吊扣期、乘客連坐等，來嚇阻酒駕。

這次立院再次修法，三讀修正通過加重酒駕刑罰及行政罰的相關條文；重點包括：一、酒駕肇事，增訂得併科罰金100萬元至300萬元；二、酒駕未肇事刑期提高至3年以下，得併科罰金30萬元；三、10年內兩度酒駕的累犯，可公布姓名、照片和違法事實

蔡英文強調，對於酒駕事件，政府一定零容忍，除了加重罰責，杜絕僥倖心態，也會持續透過嚴格執法、重視戒癮治療等各面向，來全力降低酒駕事件的發生。

內政部為了讓民眾安心返鄉團圓及歡度佳節，警政署規劃自即(1/24)日起至2月7日止，實施「加強重要節日安全維護工作」，持續做好治安及交通工作，讓民眾安心過佳節，同時也提醒民眾務必遵守「喝酒不開車，開車不喝酒」，安全回家最重要。