台美關係史上最好　前AIT處長酈英傑離台前親吐對「台灣心聲」

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台美關係越來越好！美國在台協會（AIT）新任處長孫曉雅2021年上任後獲總統蔡英文接見，期盼台美雙方在既有的深厚基礎上，持續深化「真朋友、真進展」的合作夥伴關係，共同攜手使台美關係更上層樓。而前處長酈英傑卸任後，外交部長吳釗燮頒贈「特種外交獎章」、「睦誼外交獎章」，酈英傑在訪談中透露，對台灣最印象深刻的地方是人，也很喜歡台灣的水果，歡迎大家來台灣體驗。

美國在台協會（AIT）前處長酈英傑、副處長谷立言離任後，吳釗燮拍一段影片，訪問兩人眼中的台灣是什麼模樣，其中提到喜歡的台灣美食，令酈英傑最難忘的是水果，谷立言非常喜歡刈包。

吳釗燮問到對台灣最印象深刻的地方，酈英傑說是「人」，覺得台灣人都很有才華，能力也很好、很謙虛、體貼、好客、友善，最想念的還是人。

問到剛到台灣無法適應、會發出「痾」的反應的狀況有哪些？酈英傑思考了一下，吳釗燮接著問「臭豆腐？」酈英傑隨即表示，我不喜歡臭豆腐，但其實令他較難適應的，是要常上台面對大家，因為自己其實是個內向的人，不過整體來說，仍然覺得跟台灣人的互動很好。

谷立言表示，剛到台灣最受挫的是交通狀況，路上很多摩托車，但是近期發現交通變得很秩序，要去哪都很方便，真的要說不喜歡的話，不喜歡夏天「有點熱」，但除此之外，台灣確實是滿適合工作跟定居的地方。

兩人也推薦喜歡的台灣美食，酈英傑說心目中最喜歡的是小籠包，此外台灣的水果也都很讚，像是芒果、鳳梨、芭樂，之後回美國最想念的就是台灣水果，很好吃。谷立言喜歡台灣路邊攤美食，「我很喜歡刈包，之前以為台灣才有，後來才發現刈包已經聞名全球了」。

酈英傑也透過影片，鼓勵大家親自到台灣欣賞大自然美景，還有文化景點，品嘗美食，一定會記得台灣人的善良體貼；谷立言也說，來到台灣都會深深愛上台灣，很高興「台美教育倡議」，讓更多美國人來台灣學中文、交朋友，不斷合作，建立深厚友誼。

▼吳釗燮訪問AIT處長、副處長。（圖／翻攝外交部臉書）

