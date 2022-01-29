美日英發聲挺台加入世衛　「應完全接納包括台灣的所有夥伴」

▲日本厚生勞動省國際事務顧問中谷比呂樹發言挺台。（圖／引用自WHO官方網站）

記者呂晏慈／台北報導

世界衛生組織（WHO）召開執行委員會議，繼多個友邦接連發言挺台後，友邦諾魯、馬紹爾群島與友好國家日本、英國、美國28日在WHO執行委員會議上，分別以書面聲明與間接發言方式，呼籲將台灣納入世衛，強調若持續排除台灣等國，將造成公共衛生的缺口。

日本厚生勞動省國際事務顧問中谷比呂樹發言說：「我也要強調，在處理國際衛生議題，如傳染性疾病防治，最為重要的是不應排除特定地理區域，造成無法以WHA觀察員身分參與WHO。」

英國駐聯合國日內瓦分部代表團衛生組組長安德魯（Danny Andrews）強調，世界衛生組織在治理過程中應具有包容性，面對全球公衛緊急事件的衝擊，我們必須廣納各方聲音，汲取每個人的經驗，透過分享，處理公衛緊急事件。

美國衛生及公共服務部負責全球事務助理部長珮斯（Loyce Pace）表示，美國認為須加強全民對疫苗的信心，以及解決不實消息或假訊息的問題。加速接種疫苗，提升疫苗需求，對於能否達成武漢肺炎（COVID-19）疫苗接種目標，至關重要，甚至攸關未來發生緊急事件，以及持續努力對抗可用疫苗預防的相關疾病。

珮斯稱，在這方面，美國感謝台灣在防疫與抗疫所展現的典範，以及對世界各國的支持。呼籲世界衛生組織，當全球群策群力因應全球公共衛生緊急事件時，應完全接納所有夥伴，包括台灣。

諾魯透過聲明內容指出，諾魯樂見世衛制訂新國際規範，以預防及因應全球疫情並解決國際公衛現有缺口，但事若要成，世衛必須建立具有包容性的程序，讓全世界一起做準備，以更有效因應未來全球疫情與緊急公衛事件。

聲明內容表示，若持續排除台灣等國家，將造成公共衛生的缺口，損害全球預防及因應緊急衛生事件。因此，將所有利害各方，包括台灣，納入世界衛生組織工作計畫至關重要。透過周全的方式，才能真正落實「重建美好未來」的理念，也必須確保「不遺漏任何人」，並自我提醒「若要大家都安全，就要確保每個人都安全」。

此外，馬紹爾群島駐聯合國日內瓦分部代表團副常任代表山繆藍威（Samuel Lanwi）也第二度為台灣執言表示，馬紹爾群島希望藉此機會，再次誠摯感謝世界衛生組織，以及美國與中華民國台灣等諸多捐贈國家與夥伴持續的支持與協助。

根據外交部提供資料，本屆世衛執委會已有友邦聖克里斯多福及尼維斯、馬紹爾群島、海地、史瓦帝尼、宏都拉斯、巴拉圭、瓜地馬拉、諾魯支持台灣參與世衛，強調台灣參與的重要性。友好國家法國、美國、日本、英國，呼籲世衛不應遺漏任何區域。