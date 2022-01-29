外交部最美發言人嫁了！　因網球結緣曾認對方「冒失鬼」

▲外交部發言人歐江安（左）與先生潘國隆（右）都熱愛打網球。（圖／記者呂晏慈翻攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

「最美發言人」嫁了！外交部發言人歐江安今（29日）舉辦婚宴，與台灣大學機械系教授潘國隆完成終身大事，包括總統府秘書長李大維、外交部長吳釗燮、國安會副秘書長徐斯儉，以及歐盟、澳洲、奧地利、加拿大、法國等地駐台使節都與會，立法院前院長王金平則致贈花籃獻上祝福。

歐江安自2019年正式接任外交部發言人，她不僅外型亮眼，又精通英語、西語、法語，專業能力備受肯定，在接下發言人職務前，她獲選為傳譯並擔任我國正副總統的英、西語傳譯工作，前副總統呂秀蓮、前第一夫人周美青出訪中南美洲時，均由歐江安擔任翻譯。

證婚人透露，歐江安與先生潘國隆相識於2019年，但直至2020年美國普林斯頓大學在台灣舉辦活動，歐江安以貴賓身分參加，校友潘國隆也與會；活動結束後，歐離開會場並更換比較輕便的鞋子，未料有個「冒失鬼」在身後叫她名字，甌江安一個回眸，就此融化潘國隆的心，隨即展開追求。

歐江安與潘國隆都熱愛打網球，婚紗照選在台大網球場拍攝，今天的婚禮也邀請台大網球社師生在新人進場時，以網球拍搭橋祝福。歐江安透露，兩人交往期間最常在台大校園約會，也常常在台大活大、女一等學生餐廳用餐，時常被潘的學生碰到，現在除了「發言人」，又多了個「師母」的頭銜。