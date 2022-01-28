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歐洲學生想延長留台卻得離境　國立大學疾呼外交部協助

▲▼政大全創碩學程首招30人。（圖／政大提供）

▲包括政大在內的多所大學，呼籲外交部協助讓「台歐連結獎學金」的學生延長在台簽證。（圖／政大提供，照片人物與本事件無關）

記者許敏溶／台北報導

外交部為擴大與歐洲學術合作，2020年起設立「台歐連結獎學金」，吸引歐洲學生來台學習華語及交流，但包括政大、中山、東華等多所學校今（28日）表示，去年來台的歐洲交換生，提出延長交換期間，至今仍無下文，不少交換生可能被迫在2月就得離境，這將嚴重傷害台灣與歐盟外交關係及台灣國際形象，呼籲外交部更積極幫助這些外籍生延長簽證時間，讓學校、學生、政府是三贏局面。

2021年共有自歐洲包括英、法、德、捷克等 17 個國家頂尖名校、443 名歐洲精英交換學生來台，不過，卻傳出去年以「台歐連結獎學金」來台的歐洲學生，想要申請延長簽證時間卻無下文，包括政大、中山、東華、成大等大學，今天下午透過大學問網站，舉行線上記者會。

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▼包括政大在內的多所大學，呼籲外交部協助讓「台歐連結獎學金」的學生延長在台簽證。（圖／政大提供，照片人物與本事件無關）

▲▼政大全創碩學程首招30人。（圖／政大提供）

大學問網站執行長魏佳卉指出，外交部從2020年3月起推動「台歐連結獎學金計畫」以來，至今已有來自歐洲 17 國、433位歐洲頂尖大學學生來台交換學習華語和研習專業，透過補助及鼓勵國內大學與歐洲國家大學透過「校對校」方式，吸引歐洲學生來台，而外交部也希望透過台歐連結獎學金受獎生來台就學期間，與本地學生交流，但上述學生申請延長簽證，卻沒有下文，部分學生簽證到期，將被迫離開台灣。

政大國合長林美香表示，在110學年共有74位、13國的學生是透過台歐連結獎學金計畫到政大，除了25位一開始申請一學期，其餘都是一年，而這25位當中，有學生希望從一學期延長為一年，其中4位更獲得原學校同意，但至今簽證卻未獲得延長，這些學生將得在2月8日到3月9日陸續被迫離開台灣。

林美香進一步指出，上述四位學生來自西班牙、捷克、荷蘭，因為認為台灣是唯一能安全學習華語的地方，在政大學習很開心，才希望繼續有的學生在台灣房子甚至已經續租，更糟糕的是，歐洲學制與台灣不同，這些學生在歐洲的學校都已經開學，若2月回去，他們將被迫中斷學習，等到9月才能繼續上學，勢必嚴重這些學生對台灣原有的好觀感，當初外交部的美意，將適得其反。

東華大學副校長暨國際長馬遠榮也表示在110年有15位來自歐洲7、8個國家的學生，透過台歐連結獎學金計畫到東華，其中有7位表達願意留下來，這些學生包括來自英國愛丁堡大學、倫敦政經學院，未來將是英國的社會中間份子，現在卡在簽證上，若無法延長簽證將被迫出境，若是經費問題，校方願意支付，但希望外交部能夠積極幫助解決簽證問題，不要讓這些未來的中間份子對台灣留下負面印象。

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