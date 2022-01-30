家中「3樣物品」快清掉！放太久會窮一輩子　財神不進門

▲新年大掃除可招來新氣象。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者曾羿翔／綜合報導

迎接新的一年來臨，又到了家裡大掃除的時刻，當心堆積在家中許久的物品可能會影響你的運勢，不把它們丟棄可能還會招來厄運並且讓財神爺不想進家門，其中有3樣東西是絕對不能留在家中，記得要在新年大掃除時一起清掉。

舊衣服

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記得要找時間清理家中的舊衣服。從風水角度來看，舊衣服氣味與帶來的空氣，長時間也會影響居家風水，導致財富下降。此外，舊衣服帶有晦氣，可能會招來厄運。衣服可說是沾有人氣息最深的物件，特別要注意的是如果衣服主人已故，這類衣服留在家中是不吉利的，記得要找時間清掉。

▲過年也是汰換舊衣物的好時機。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



仙人掌

現在許多人喜愛在家中種植綠色多肉植物，例如仙人掌。仙人掌相當好養，不過以風水角度來說並不建議在家中擺放，因為這類植物是典型的凶物，只有家中遇到重大創傷或是變故的人才適合擺放，用來壓制邪物「以毒攻毒」，可見仙人掌的凶力有多強。如果想在家中種植物，建議可考慮綠蘿、吊蘭等，也是相當好養。



假花

塑膠花比真花便宜許多且不會枯萎，有些人可能會在家中擺放假花來美化空間。但從風水角度來看，塑料花會讓風水變得更糟，可能連帶讓家庭的命運受到影響。此外，單身的人家中也建議不要擺放假花，除了不利姻緣發展外還會間接影響桃花運。因此，建議在家中擺放鮮花，提升整體運勢。