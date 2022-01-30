威力彩衝6.9億！「4星座、4生肖」手氣旺爆　3時段買機率高

▲威力彩頭獎上看6.9億元。（圖／記者陳依旻攝）

記者邱晟軒／綜合報導

威力彩連槓28期，頭獎累積金額至少6.9億！對此，清水孟國際塔羅小孟老師特別點名「4星座、４生肖」財運旺，並且還透露入手彩券的3個關鍵時辰，建議可以趁這個機會試試手氣，有機會抱回大獎，趕快來看看自己上榜沒？

小孟老師表示，1月31日以行星運轉角度，有4個星座中獎運非常旺盛：

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第四名：金牛座



金牛座穀神星1月31日加速運行，開始財運加倍運轉，若能在下注前吃碗白飯，代表穀神星中的穀物，就能讓財神降臨，好運不斷，吃完飯後可以尋找離便利商店最近的投注站去下注。便利商店象徵穀物豐收有的吃，說不定能得到穀神星加持中到大獎。



第三名：牡羊座



牡羊座受到凱龍星順行入命宮，因此你的財運能量看漲，尤其偏財運絕佳，然而牡羊為火象，建議1月31日購買彩劵前能播放鞭炮聲代表火，也代表迎接財神前來賜財。此外你也可以擦紅色的指甲油，更可以吃紅色的食物如：西瓜、火龍果、草莓醬等。就能吸收到旺財能量，財運就能從天而降。



第二名：天蠍座



木星與海王星落入偏財宮，會有很多驚喜會發生，1月31日當天會是財運最旺時刻，當日天蠍座大吉星木星運行角度為為07度01分 ，建議於晚上7：00一7：15間，往住家門口7：00鐘的方向，找到最近投注站購買彩劵,說不定會中到大獎。



第一名：水瓶座



水瓶座1月31日太陽與土星駐守本命宮位，財運熱到發燙，會有很多強大金錢能量，若可以在1月31日中午飲用花草茶再去下注能吸收到好財氣。此外土星代表老人與年長者，因此你也可以尋找投注站裡年齡稍長的老闆去購買威力彩，也可以尋找家中長輩幫你買，說不定長輩就是財神爺，他們能賜給你更多財富。



除了財運強強滾4大財運外，小孟老師也點名4生肖財運旺，分別是雞、狗、龍、馬；同時他也建議若要到彩券行試試手氣，可在（31日）3個旺財時間點前往入手，分別為早上7：00-11：00、中午13：00-15：00、晚上19：00-20：00。