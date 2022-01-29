春節連假首日蘇花全線順暢　交通量較去年減少約1成

▲▼公路總局第四區養護工程處統計28及29日蘇花路廊南北交通流量。（圖／公路總局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

1月29日春節連假首日，蘇花路廊南下車流自上午7時達高峰後，每小時交通量約維持700~800輛。截至下午3時為止，宜蘭往花蓮南向車流量為9859輛，北上方向為2995輛，公路總局預估，今日蘇花路廊南向車流量仍有約3500輛通行需求，相較去年春節連假交通量減少約1成。

在旅行時間方面，目前於下午3時蘇澳至崇德經蘇花改路段南下旅行時間約88分，崇德至蘇澳北上經台9線蘇花改旅行時間約95分，建議往花蓮方向之用路人可多加使用蘇花改路段。

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30日為春節連假第二天，整體交通狀況預估與29日相同，預計蘇花路廊於上午5時湧現南下車潮，預估南下車流約13900輛/日，北上約5500輛/日。

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公路總局第四區養護工程處交控中心將持續動態實施蘇花改大客車優先措施，並依據交通狀況動態調控蘇花路廊沿線路口號誌，以及協同現場警力指揮疏導以維護交通秩序，同時於CMS、警廣、智慧化省道即時資訊服務網、幸福公路APP發布路況資訊。

最後提醒用路人，行車前確認車況再上路，進入蘇花改隧道前記得打開大燈與警廣FM101.3頻道，注意沿線電子看版與車道管制燈號訊息，此外，連假期間南來北往時切勿疲勞駕駛，如感到精神不濟建議於適當處所稍作休息或替換駕駛。