父觸法！「中山女高生」寫信求讓3姊妹留台灣念書　徐國勇回應了

▲中山女高。（圖／翻攝Google Maps）



記者董美琪／綜合報導

一名就讀中山女高的印尼華僑女學生小喬（化名），因父親幫助同鄉匯錢回印尼，行為觸犯《銀行法》遭判刑1年以上，雖緩起訴，但永久居留證遭撤銷，小喬與2位妹妹得與父親於3月8日遭遣返離台，小喬日前寫下千字信請求內政部長徐國勇讓她們可以留在台灣，因為對她們而言回去印尼必須重新學習母語，宛如一個陌生的國度。對此，內政部也做出回應，將在法律範圍內盡力協助陳同學三姊妹。

小喬一家人因父母觸法，將遣返印尼，三姊妹為此相當徬徨，急著寫下千字信向徐國勇請求希望「讓我們留在台灣念書」，每天以淚洗面不知怎麼辦，小喬於是寫信給徐國勇「不要把我們趕出台灣」。

對此，徐國勇28日回應，大家都很關心印尼籍三姐妹因父親的居留許可廢止，必須依限出國一事。內政部也非常關心，基於人道及家庭團聚立場，並考量她們皆未成年及還在就學，且國外疫情嚴重，因此在法令許可範圍內，暫時不會限令她們出國，請她們安心過年。

▲內政部長徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）



徐國勇指出，三姊妹的父親因故依法必須出國；但入出國及移民法仍有給予陳述意見及邀請專家學者召開審查會的權益保障機制，內政部及移民署會尊重專家學者意見，盡力給予協助。徐國勇並呼籲，遵守法治是所有國民及居民的義務，切勿違法而殃及親友。

小喬陳情信內容如下：

部長您好：

我是小喬，目前就讀台北市立中山女子高級中學一年級，謹代表我家三姐妹，懇請貴部本

於人道主義及受教權保障等考量，准許成全我們可以繼續留在台灣求學的心願。

我們家三姐妹都是10年以前，以依附先來台灣受聘工作父親的名義，從印尼來到台灣居留

唸書，但是由於爸爸的永久居留許可被撤銷，限期於今年2/9前出境，造成我們姐妹的依

親居留原因消失，所以也必須在3/8前離開台灣。

回想之前所曾付出過的努力，雖然以某女中全校第一名成績畢業，卻因一時失常，未能進

入北一女中，考入第二志願學校，我還是感恩上蒼的眷顧。原本以為前程光明美好，但現

在遭逢此一變化，如果回去印尼的話，如同進入一個陌生國度，須要重新學習母語、重新

適應環境...，什麼都要從零開始，感覺瞬間生活從雲端跌入谷底，未來變得摸不著頭緒

，因而內心非常徬徨恐懼。

我早已規劃好，升上高二後選擇第三類組，希望進入醫學院學習，以後成為優秀的婦產科

醫師，很多事情都已做好萬全準備。現在卻突然面臨限期出境的厄運，多年以來的努力，

形同付之流水，追求的美夢也將變成泡影了。

就讀淡水某國中三年級的妹妹情形跟我相同，已經付出很多的努力、費用及時間，準備今

年5月即將舉行的國教會考，以她的實力，應該也可以進入前三志願學校。她知道喪失居

留許可條件的當下，也非常震懾，連續哭了好幾天，猶如洩氣的皮球，失去奮鬥的動力，

無法將心思精神集中在課業的衝刺上。

爸爸媽媽犯錯被判刑，我們在此向社會大衆誠摯道歉，也感謝法官給予他們緩刑3年的自

新機會。

我在台灣居住已經超過10年了，充分感受到台灣人民的善良、自由民主成熟、政治穩定、

經濟篷勃發展、社會福利健全...，因此我們都期盼有天可以成為台灣國民，恪盡一己力

量，服務社會。

我在課堂上知道台灣是聯合國公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約的施

行國家，兩公約揭示諸多各國應予落實之人道主義及受教育權等普世價值理念。此外，我

在網頁上也有看到聯合國通過之兒童權利公約，表示兒童是權利的主體，而不是被保護的

客體，公約四項一般原則包括兒童最佳利益、生存及發展權。我並不清楚其詳細內容，知

道您是國際海洋法博士，或許您可以為我們找到有利的立足點。

夜深了，近日以來煩悶躁鬱的情緒首次得到平靜，可能是因為心中又燃起一絲的希望，妹

妹知道我在寫陳情書，今晚也睡得格外安穩了。

您是自幼在貧困逆境中成長的範例，如果您願意賜與我們恩典，我們一定會奮力展翅迎風

飛翔，俯瞰人生的美景，並且永遠銘記在內心最深處，晚安並祝您健康平安。

謹致

徐部長國勇

小喬 敬筆