快訊／全國即起「宗教場所禁飲食、分裝」　民眾自行攜帶筊杯供盤

▲行天宮去年進行管制人流，參拜須排隊參拜。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

農曆春節將至，碰上國內疫情驟升，內政部長徐國勇22日宣布，即日起民眾進入宗教場所禁止飲食，舉例來說，活動中若有提供平安湯圓等餐點，限以密封盒（碗）方式供民眾外帶返家享用，且禁止於活動現場分裝。同時，徐國勇也請民選公職人員及政府官員在春節防疫期間勿到宗教場所跑攤，共同抗疫。

隨著疫情升溫，行政院長蘇貞昌22日要求強化各項防疫措施。會後，徐國勇宣布，為避免國內疫情因春節期間國人踴躍進出各類宗教活動而擴大疫情，自即日起，宗教團體停止辦理繞境、遊行、搶頭香、搶春牛等易聚集擁擠人潮、無法保持社交距離的集會活動，同時也不得提供籤筒、供盤供民眾使用，強烈建議有相關需求的民眾自行攜帶筊杯、供盤等祭祀工具，民眾進入宗教場所也禁止飲食。

徐國勇表示，為防堵疫情擴散，加強部分宗教防疫管制有其必要，至於能做好人流管制及各項防疫措施的500人以上宗教活動，在提報防疫計畫並經地方政府同意後，還是可以辦理，但活動中若有提供平安湯圓等餐點，限以密封盒（碗）方式供民眾外帶返家享用，且禁止於活動現場分裝。

至於提供一般民眾暫時住宿的香客大樓、會館等，除同住家人外，以1人1室為限。另外，也請宗教場所內部人員儘速至少接種2劑疫苗，並妥善規劃民眾出入動線，遇有民眾聚集時應主動疏導。對於民眾點光明燈、捐款、解籤等排隊人龍，也要維持室內1.5公尺、室外1公尺的社交距離。

徐國勇提醒，民眾至宗教場所，務必全程佩戴口罩、落實實聯制、量體溫、保持社交距離。另外，也請民選公職人員及政府官員在春節防疫期間勿到宗教場所跑攤，以為民眾表率，共同努力團結對抗疫情。