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父觸法「中山女高生」寫信求留台灣！鄉民提2疑點：為何不入籍？

父觸法中山女高學生寫信淚求留台　鄉民提「2疑點」：為何不入籍？

▲就讀中山女高中的印尼華僑小喬（化名）與國三妹妹，因爸爸觸法連帶將被遣返。（翻攝自當事者IG）

圖文／鏡週刊

就讀中山女高中的印尼華僑小喬（化名）與2位妹妹，因父親幫同鄉匯錢回印尼，觸犯《銀行法》遭判刑1年以上，雖得以緩起訴，但父親的永久居留證因此遭撤銷，連帶3姊妹也將與父親於3月8日遣返離台，小喬因此寫千字信求徐國勇部長讓她們留在台灣。不過，有鄉民提出2大疑點，直言「爸爸年輕時在台灣，為何不申請入國籍」「小孩也待得夠久了，為何不申請入國籍」，認為想留在台灣就不該利用僑生加分資格。

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小喬與2妹妹因父母觸法將面臨遣返印尼命運，為此寫下千字信向徐國勇淚喊「讓我們留在台灣念書」，據了解，就讀中山女高的印尼華僑小喬（化名），考上第二志願，一路往醫學夢想前進，大妹則可進入前三志願、再100多天就要會考，但因印尼籍父母因涉案遭撤銷永久居留，限期3月8日前離開台灣，讓3姊妹每天以淚洗面求助，小喬更親自寫信向內政部長徐國勇淚喊「不要把我們趕出台灣！」內政部徐國勇收到該信後表示，已立即交代相關單位，強調「本案會在法的範圍內尋求解決的機制。」將全力協助3姊妹能在台灣完成學業，換句話說3姊妹居留及就學的問題將會有轉圜的空間。

不過對於姊妹淚寫陳情信一事，仍掀起輿論，有鄉民在PTT上回文提出關鍵2點，表示不知道有沒有人看出2個關鍵？直言「1.（僑生）爸爸年輕時在台灣，為何不申請入國籍？」「2.小孩也待得夠久了，為何不申請入國籍？」認為該爸爸年輕時未入台灣籍是因為在「該年紀前入，得補服兵役。以爸爸年紀，年輕時大概是2年兵役」。

接著原PO再質疑超過年紀之後，不用服役了，也沒入籍何解？其主要原因是，「因為入了國籍，小朋友會喪失僑生加分資格」，直言若3姊妹想留在台灣當然OK，但「你們不要給我繼續當僑生」，直言「要留，就不要加分。」

文章一曝光，隨即掀起大票網友回應，紛紛表示，「對耶都忘了僑生加分」「法律是最重要的，台灣不需要更多投機者」「看出來了啊 所以才說台灣人盲濫情說實在 講成績好很好笑 平常嘴法官...」，更有網友狠酸：「到時又要專案處理 彎彎理盲濫情不是一兩天」「中山第一名，加分很有可能加到醫科啊加分當然有用」。


【點擊下方「查看原始文章」看完整全文】

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