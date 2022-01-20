內政部2年內砸250億改善道路　建置全齡化使用的市區環境

▲徐國勇20日在「馬路好行」頒獎典禮暨成果展上發言。（圖／內政部提供）

記者蘇晏男／台北報導

內政部20日下午舉辦「馬路好行」頒獎典禮暨成果展，行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇都出席。徐國勇表示，「市區道路提升道路品質計畫1.0」屬前曕基礎建設的一環，在106至109年間，中央投入209.4億，補助地方執行1407件工程，接續2.0計畫已在110年啟動，並將於113年之前再投入250億，期藉由道路改善的方式，落實以人為本精神，建置更安全友善，可供全齡化使用的市區環境。

前瞻基礎建設經費投入 加速市區道路蛻變

徐國勇指出，「市區道路提升道路品質計畫1.0」經由市區道路環境與硬體維護的更新，健全無障礙空間與強化交通安全，同時也經由道路改善串聯當地景點及重要的生活場域，再造城市景觀、提升生活品質，讓民眾享有安全又舒適的通行環境，也能帶動地方周邊產業發展。

落實「以人為本」精神 建置安全暢行的公用通行道路

徐國勇說明，為推廣友善道路環境，中央於110年起持續推動「提升道路品質計畫2.0」，除延續改善道路硬體設施外，本期更將路口通行安全列為重點目標，包括「增加庇護島」、「行穿線遠離路口」、「縮短行穿線距離」、「路口人行道擴大」、「安全停等空間」、「增設行人號誌」、「共桿及纜線下地」、「增設左轉車道」與「縮減車道寬度」等，以確保用路人安全。

內政部表示，馬路好行評比，共有138案報名參選，經評選有80案獲得特優、優良及佳作等肯定，其中新北市「新北市淡水區亮點計畫」與屏東縣「漫步阿猴城-眷村周邊綠網串聯計畫」等2案，更獲評審團特別獎肯定。

此外，為感謝產官學界協力推動提升道路品質計畫，本次活動也頒發公務人員個人貢獻獎24名、民間人士熱心公益獎9名、輔導及評審委員前瞻領航17名。

內政部指出，這次獲獎的作品，對於翻轉地方發展及跨域整合均有優異的表現，像是「新北市淡水區亮點計畫」是以淡水海關碼頭、漁人碼頭為主要改善區域，將周邊歷史建物紅毛城、海關碼頭、滬尾砲台及漁人碼頭整體活化，利用台2乙線人行步道、自行車道改善與串連，營造人本友善的步行空間與低碳旅遊路線，讓遊客從淡水捷運站一路暢遊到漁人碼頭。

另屏東縣「漫步阿猴城-眷村周邊綠網串聯計畫」，則透過勝利星村的街道徒步區與路側人行空間改造，保存眷村歷史與文化場域特色，並結合文化部「屏東飛行故事」計畫形成新文化商圈，再創城市新魅力。