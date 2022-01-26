徐國勇視察桃機航警局、移民署　肯定國境同仁防疫辛勞

▲內政部長徐國勇26日下午至航警局與移民署國境大隊視察，並聽取航警局在國境防疫措施。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

農曆春節連續假期將屆，桃園國際機場國境防疫成為焦點，內政部長徐國勇26日下午視察航警局與移民署國境大隊，慰勉第一線同仁在防疫升溫下，仍能堅守邊境，為國人健康把關。徐國勇指出，近期因國際與桃園機場疫情升溫，邊境防疫已提高等級，期許第一線同仁持續堅守邊境，為國人健康把關，同時也提醒同仁注意自身健康狀況，落實防護與清消措施。

徐國勇下午2時許先後視察航警局與移民署國境大隊，徐國勇表示，疫情至今已2年餘，航警局及移民署國境大隊第一線同仁，全力動員配合中央流行疫情指揮中心執行專案包機返臺、入境發燒旅客後送與近期實施入境旅客落地篩檢等防疫工作。

▲內政部長徐國勇與移民署國境大隊人員合影並致贈加菜金。（圖／記者沈繼昌翻攝）

2年多來，移民署共查獲不符入境資格者共計769人，拒絕居檢期間旅客出境64人，查驗落地篩檢陽性旅客通關291人等；航警局也查獲各類毒品案件52件、緝獲犯嫌91人、起獲各類毒品總重36萬2,375公克，不僅落實邊境防疫政策，也全力守護國境安全，阻絕毒品等物品進入國境。

▲內政部長徐國勇26日下午視察航警局與移民署國境大隊，會後與航警局人員合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

徐國勇認為，航警局與移民署全力防堵非洲豬瘟，航警局去年入境貨物安全檢查，成功於關口攔截豬肉與製品共82件，計108公斤，目前已有3件驗出非洲豬瘟病毒陽性；移民署針對攜帶豬肉製品入境旅客，拒絕入境遣返280人，他代表蔡總統與蘇院長感謝這2個機關，為國人健康與高達數千億產值豬肉相關產業，成功守住第一道防線。

▲內政部長徐國勇26日下午視察航警局與移民署國境大隊，並致贈加菜金。（圖／記者沈繼昌翻攝）

徐國勇強調，國際疫情持續嚴峻，春節期間航警局與移民署同仁在全國各國際機場、港口駐點，持續配合中央流行疫情指揮中心政策，強化邊境檢疫措施，全力守護國境安全。會後，徐國勇致贈加菜金給航警局與移民署國境大隊，也提前預祝同仁春節愉快。

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