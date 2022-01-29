腐屍「塗滿艷妝」雙眼剩空洞！邪教教母慘淪木乃伊　7信徒被逮

▲邪教「愛已獲勝」（Love Has Won）教母艾咪（Amy Carlson）。（圖／翻攝自Facebook／LoveHasWon）

記者吳美依／綜合報導

美國邪教「愛已獲勝」教母艾咪（Amy Carlson）被發現陳屍拖車式住宅內，遺體嚴重腐爛，已接近木乃伊狀態，其雙眼凹陷只剩空洞，眼周卻塗滿鮮豔眼影，死狀詭異。她的7名信徒伴屍多日，卻都沒有通報相關單位，最後被控「竄改及虐待遺體」罪名，全數落網。

《每日星報》等外媒報導，科羅拉多州居民米格爾（Miguel Lamboy）好心收留無家可歸的一行人，未料出一趟遠門回家，卻發現7名信徒把遺體包在睡袋裡，還在四周點燈，將現場布置得宛如祭壇。

▲艾咪全身沒有外傷，最後經法醫研判，死於酒精中毒及銀中毒。（圖／翻攝自Facebook／LoveHasWon）



艾爾帕索郡（El Paso County）法醫辦公室指出，艾咪生前大力推銷「膠體銀」（colloidal silver），宣稱能夠治療新冠肺炎，自己也大量食用。她飽受酗酒及厭食症所苦，最後因酒精及銀中毒死亡，去世時體重只有75磅（約34公斤）。

45歲的艾咪自稱能與天使溝通，將帶領眾人迎接世界的「偉大覺醒」，卻被許多信徒家屬指控「洗腦」、「斂財」。