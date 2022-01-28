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春節連假蘇花雙向交通估25萬輛次　搭乘大眾運輸避開尖峰時段

▲春節連假蘇花雙向交通預估逾25萬輛次。（圖／記者王兆麟翻攝，資料

春節連假蘇花雙向交通預估逾25萬輛次。（圖／記者王兆麟翻攝，資料照片）

記者王兆麟／花蓮報導

春節連續假期即將到來，據統計目前花東地區訂房率已逾8成，公路總局預估蘇花路廊將湧現大量車潮。第四區養護工程處表示，連假前段1/29~1/31以南下返鄉車流為主、假期中段2/1~2/3則出現大量出遊車潮，預估初一南下車流高峰約20000輛次/日，連假後段2/4~2/6以北返車流為主，預估初五出現北上車流最大量，全日交通量約23,500輛次/日，車多壅塞情況恐持續至隔日1/6凌晨。 

公路總局第四區養護工程處為提高行車效率，除實施時段性車種管制外，亦將藉由號誌進行蘇花路廊車流管理、協請地方警力指揮行車秩序、加強違規取締等交通管理措施，以縮短車流壅塞時段，並呼籲欲往花東旅遊之民眾，為免於受塞車之苦與開車舟車勞頓，請多利用非尖峰時段避開車潮，或多搭乘大眾運輸服務，預期尖峰壅塞時段可較自行開車節省約40~60分鐘。 

公路總局提醒用路人飲酒後切勿駕車，並請養足精神再上路勿疲勞駕駛以確保行車安全，另出遊時亦請做好防疫措施；行駛途中留意資訊可變標誌顯示內容，並於蘇花路廊隧道內收聽警廣，以掌握即時播報之路況訊息，也請用路人多利用本局「幸福公路」App，可透過行動裝置接收最新省道即時路況及語音播報。

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