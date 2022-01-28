郭國文推福食引爆藍營杯葛總預算案　游錫堃遺憾喊「各退一步」

▲國民黨立委今天再度佔領主席台，揚言提出倒閣案。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

立法院臨時會28日處理今年度中央政府總預算案，不過，「亞東國會議員友好協會」會長、民進黨立委郭國文上午呼籲應在今天開放日本福島5縣市食品進口，驚動國民黨團，大動作佔領主席台和發言台，強烈杯葛議事。對此，立法院長游錫堃下午透過臉書喊話，現在仍有73個提案必須表決，呼籲朝野各退一步，找回早上良好的氣氛，完成立法院的任務。

游錫堃今天下午透過臉書喊話稱，「遺憾！總預算案審查又卡住了！」朝早上會場氣氛本來相當良好，當時預計下午1點以前可以完成三讀，未料有一則與日本「福島食品」有關的新聞報導，引發在野黨黨團疑慮而佔領主席台，後經相關黨團會商決定，先休息用餐，中午12點半繼續開會。

游錫堃還原現場狀況說，今天中午12點30分他準時到達議場，意欲上台繼續主持會議，然而主席台仍有人佔領，經過幾度協商，朝野沒有共識，只好請各黨團繼續自行恊調。

游錫堃強調，目前總預算案仍有73個提案必須表決，可能需要3個小時左右，希望大家能各退一步，為了中央政府政務順利推動，總預算案愈早通過愈好，期待朝野黨團儘快找回早上剛開始的良好氣氛，和諧地完成本次立法院臨時會的任務。