陳雪生為性騷案公開道歉　范雲握手言和：未來一起防制性別暴力

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陳雪生為性騷案公開道歉了　范雲握手言和：未來一起防制性別暴力

▲▼陳雪生為性騷案向范雲道歉。（圖／翻攝范雲臉書）

▲陳雪生為性騷案向范雲道歉。（圖／翻攝范雲臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

國民黨立委陳雪生於前年7月時，在立法院以肚子頂撞民進黨立委范雲的背部，遭范雲控告性騷擾、陳雪生遭台北地院判賠8萬元。陳雪生28日正式向范雲道歉，范雲也肯定了陳雪生道歉的勇氣、並對於陳雪生在事件發生時直覺的反擊表示理解。她也呼籲陳雪生未來可以一起努力推動性別平等、防治性別暴力。

范雲臉書表示，「經過一年半的時間，陳雪生委員今天在民進黨立院黨團總召柯建銘的見證下，向我公開道歉。這道歉，也讓我再次更感同身受許多性騷擾事件受害者的心路歷程。」。她強調，「我是一個立委，能有公眾的關注、替自己發聲的管道，也有其他同事的支持」。那麼其他尋常人民呢？他們得花多大的力氣，才能要到公道？

范雲回顧訴訟過程表示，除了性騷擾事件本身，這一年半來，「我經歷了行政申訴、民事及刑事告訴的漫長痛苦過程」。但她也肯定，三案勝訴終還給我基本的正義；而陳雪生今天的公開道歉，是台灣推動性別平等進程中，一個重要的範例。

范雲表示，「我願意理解陳雪生委員在性騷擾事件發生後，各種直覺反應及言語反擊」，很可能是因為在其人生中沒有接受過性別平等教育，不夠瞭解性別平等、對他人身體界線必須尊重的概念。「我希望這樣的道歉，能被關注，我也願意肯定他道歉的勇氣」。

范雲強調，性別平等教育法施行18年，也代表台灣35歲以上的成年人沒有受過性別平等教育。所以我們更需要一再宣導、教育與傳遞性別平等的重要性。如此，才能減少加害人，也讓被害人更有勇氣求助與爭取公平對待。「我今天也向他表達，希望陳雪生未來可以一起努力，推動性別平等、防制性別暴力」，期盼有一天，我們的社會，能不分性別彼此尊重他人，終止性騷擾、侵害的發生。

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