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史上第一次！無懼「超艱困」選區　民進黨新人角逐馬祖東引村長

▲▼今年28歲的東引青年陳彥誠已經正式宣布角逐中柳村村長提名。（圖／民進黨連江縣黨部提供）

▲民進黨今年將首度在連江縣提名議員、鄉民代表、村長等基層公職。（圖／民進黨連江縣黨部提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨連江縣（馬祖）黨部成立1年多，2020年立委選舉以「淡菜男孩」參選的黨部主委李問今（28）日透過臉書分享，今年民進黨將「史上第一次」在連江縣正式提名議員、鄉代、村長等基層公職，今年28歲的東引青年陳彥誠已經正式宣布角逐中柳村村長提名，歡迎黨員登記參加黨內初選產生候選人，強調「不搞大老政治搓湯圓」。

李問今天透過臉書分享說，非常歡迎陳彥誠來登記參加黨內初選，參選「國之北疆」東引鄉中柳村村長，今年民進黨將「史上第一次」在連江縣正式提名議員、鄉代、村長等基層公職，希望藉由青年參政，多一個政黨的力量為東引服務，希望為馬祖帶來更多監督與良性競爭，讓縣政更公開透明，也更有活力。

李問表示，這也是今年在馬祖第一位宣布爭取黨內提名的參選人，代表民進黨初選程序正式開跑。民進黨在3到5月份，將陸續在全國各地以公開透明的程序，歡迎黨員登記參加黨內初選產生候選人，不搞大老政治搓湯圓，另外對於還沒入黨的人才，也可能採取徵召提名。

李問強調，萬事起頭難，馬祖黨部將來會給正式提名的候選人充分的支持，讓候選人沒有後顧之憂，馬祖黨部透過年輕化的專業助理團隊，認真做功課關心馬祖縣政議題，不仰賴家族政治綁票固樁。例如，近年來馬祖發生殺害梅花鹿、垃圾違法傾倒等司法事件，縣府一再出包、民眾甚至懷疑地方民代與廠商關係複雜，代表馬祖的議會和鄉代會內，需要有不同的聲音進行理性問政與監督。

李問預告，接下來，將有更多馬祖四鄉五島鄉親登記，爭取民進黨的提名，非常期待「遍地開花」，讓新人為馬祖帶來正面能量，有別於長期的派系惡鬥、栽贓抹黑，「鼓勵新人投入，希望為地方政治帶來一些改變！」

此外，陳彥誠也透過個人臉書表示，他今年即將參選中柳村村長，希望以他的熱忱，為更多鄉親服務。他表示，參與公共事務的方式有很多種，最直接的就是「參與選舉」，而要讓東引有更好的發展，就一定要有更多年輕人服務。

陳彥誠說，他不只是年輕人，也是熱愛家鄉的東引人，從小在東引長大、在東引天弓飛彈連服役4年、退伍後在漁船工作，也幫忙家裡開的檳榔攤，平時，他和東引的好夥伴們，一起在籃球球場上揮灑熱血、在義消隊服務。

▲▼今年28歲的東引青年陳彥誠已經正式宣布角逐中柳村村長提名。（圖／民進黨連江縣黨部提供）

▲▼今年28歲的東引青年陳彥誠已經正式宣布角逐中柳村村長提名。（圖／民進黨連江縣黨部提供）

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