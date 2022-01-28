床上主動引誘約會男卻神秘消失　正妹莫名被封鎖字條揭傻眼真相！

▲女子的故事獲得330萬網友點閱。（圖／翻攝自TikTok／cydneyjordan）

記者李振慧／綜合報導

國外女子喬丹(Cydney Jordan)自爆遇過最誇張的約會經驗，她和約會對象已經出去過幾次，原本一切都十分正常，然而有次約會時對方卻表現得十分奇怪，甚至約會一半人就突然消失，還莫名把她封鎖，讓她十分傻眼，直到看到對方留下來的紙條才發現驚人真相。

喬丹在TikTok分享自己2019年所遇到的奇怪約會經驗，她表示，約會對象給她的第一印象非常完美，然而2人某次在餐廳吃飯時，對方突然表現得很怪，「他表現怪怪的，突然說他現在得離開了」。

喬丹本來以為約會就這樣結束，可是男子卻帶她一起回家，到家後對她態度還是很詭異，一下把她放在那邊不管，一下又跑過來繼續和她調情，後來時間晚了她邀約對方一起同床共枕，然而她人都躺好了，對方卻沒有跟過來，而是一直在廚房走來走去。

喬丹表示，「我大約凌晨3、4點醒來時，發現他不在家，我傳訊息給他，結果我的號碼被封鎖了」，就這樣莫名其妙被丟在約會對象的家，結果在廚房找到對方留下的字條才得知，男子不但已婚，而且老婆要生了，所以提早離開趕去產房。

喬丹表示，「這就是為什麼每個人都應該好好調查一下約會對象，我和他出去過3、4次，他的家中沒有任何照片，也沒有婚戒，我要怎麼知道他已婚」，誇張故事獲得330萬人點閱，許多網友表示，「要我離開他家時，會故意不關門」、「他在餐廳表現很怪，你還和他一起回家」、「希望男子的老婆會看到這支影片」。