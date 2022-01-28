他婚禮完直奔「64歲熟女按摩」爛醉回家砍死嫩妻！酒醒崩潰自轟亡

▲俄羅斯一對夫妻婚禮3日後雙雙身亡。（圖／翻攝當事人臉書）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯一對新婚夫婦20日舉辦婚禮，3天後卻雙雙身亡。新郎鐵木爾（Timur Prokhorov）結婚隔日沒有待在家裡，反而前往拜訪64歲女按摩師，接受親密服務一整天，他當晚回家時已經喝得爛醉，不知何故，竟亂刀砍死21歲妻子阿爾蘇（Alsu Sabashnikova），不久後在車上舉槍自盡。

《鏡報》引述警方說法報導，鐵木爾與女按摩師是舊識，21日因賴帳糾紛發生口角，竟憤而性侵對方。他回家後，首先持刀砍死妻子，接著拿起剪刀，殺害太太的18歲表妹莎賓娜（Sabrina Sabashnikova），最後從保險箱裡取出2把獵槍，驅車逃離自宅，並且舉槍自盡。

▲夫妻倆求學時期開始交往，是朋友眼中的模範情侶。（圖／翻攝當事人臉書）



俄羅斯調查委員會說明案情時透露，嫌犯及2名死者的遺體在23日被先後發現，他們仍在進行深入調查，包括透過驗屍，釐清鐵木爾生前是否飲酒或吸食毒品。

據悉，鐵木爾及阿爾蘇求學時期就開始交往，被形容是一對「平靜且美好的情侶，從未在大家面前爭吵」，20日的婚禮堪稱完美，因此本案讓親友都非常遺憾及震驚。