烏克蘭頻傳炸彈威脅！　基輔小學生課堂教認「迫擊砲、地雷」　

▲烏克蘭警察在基輔一所學校進行炸彈演練，並向學童介紹各式炸藥。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯軍隊近來在烏克蘭邊境集結，雙邊衝突一觸即發。烏克蘭人民也對俄羅斯帶來的威脅感到擔憂，目前警察更積極在校園內透過「平民安全課」向學生展示各種炸藥、武器，提醒學生現在烏克蘭正處於「非戰爭也非和平」的特殊狀態。

根據《路透社》報導，烏克蘭包含首都基輔在內的幾個城市，近日有多所學校因假炸彈威脅被迫疏散，因此警方決定在校園進行培訓。烏克蘭安全部門表示，「俄羅斯特種部隊的目標很明確，就是向烏克蘭施加額外壓力，對公眾製造焦慮和恐慌。」從今年到目前為止，烏克蘭已經發生超過300起炸彈威脅事件，而2021年則有1100起。

▲▼烏克蘭警察在學校進行炸彈演練，讓學生認識各種炸藥。（圖／路透）



烏克蘭警察什切賓（Oleksandr Shcherbin）在基輔內一所學校告訴6至16歲的學生們，一個貓頭鷹玩偶內能裝下1公斤的炸藥，它能夠殺死5公尺以內的任何人，15公尺內的人也會被炸傷。他同時展示了各種彈藥、炸藥、手榴彈、地雷、迫擊砲，甚至是偽裝成手機、巧克力盒的簡易炸彈，「不要觸碰任何擺在不尋常地方的可疑物品，不要害怕，不要恐慌，若遇到炸彈警報，請緊跟老師的指示。」

▲警方展示一個貓頭鷹玩偶內能裝下1公斤的炸藥，它能夠殺死5公尺以內的任何人。（圖／路透）



目前約有10萬名俄軍在烏克蘭東部邊境集結，但烏國境內其他地方情勢相對穩定，烏克蘭警方透過在學校內進行緊急演練，提醒學生現在烏克蘭正處於「非戰爭也非和平」的特殊狀態。

烏克蘭智庫國防戰略中心表示，俄軍的威脅是混合入侵，除了網路假消息攻擊外，也在學校、地鐵的公共場合發出假炸彈威脅，「當涉及孩子的時候，總是非常敏感，這對父母和整個社會造成很大的壓力。」

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