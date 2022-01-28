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拜登警告：俄羅斯2月入侵烏克蘭「可能性非常大」

▲▼ 美國總統拜登。（圖／路透）

▲美國總統拜登27日與烏克蘭總統通話時承諾，「任何有關烏克蘭的協議，都不會犧牲烏克蘭」。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

白宮27日聲明指出，美國總統拜登警告，俄羅斯下個月入侵烏克蘭的「可能性非常大」（distinct possibility），近幾個月來美方一直對此發出警告，若俄國進一步入侵，美國與其盟友將做出果斷回應。美國Axios新聞網站引述部分軍事專家看法，俄羅斯可能在等待烏克蘭的地面結冰，以便於運送重型軍事裝備。

根據英國BBC報導，俄羅斯近幾周在烏克蘭邊境集結數萬大軍，引發外界擔憂。白宮國安會發言人霍恩（Emily Horne）表示，拜登27日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通電時提到，「俄羅斯很有可能在2月份入侵烏克蘭」，並重申若俄國進一步入侵，美國與其盟友準備做出果斷回應。霍恩說，拜登過去也曾公開提過這點，「我們數月以來持續對此發出警告」。

澤倫斯基則在通話後表示，他與拜登討論了「近期為緩和緊張局勢所做的外交努力，並同意在未來採取一致行動。」美媒Axios報導援引匿名消息人士稱，美國與烏克蘭在威脅近逼程度上的認知存在分歧，另外，也有部分軍事專家表示，俄羅斯可能是在等待烏克蘭的地面結冰，以便於俄軍運送重型裝備至前線。

報導提到，美國27日發出警告，如果俄國入侵烏東，將可能取消俄德天然氣管道「北溪2號」的開通計畫，而柏林官員同日也做出類似發言。這條將俄羅斯天然氣輸入西歐的關鍵海底管線長約1225公里，花了5年時間、斥資110億美元建造，但德國去年11月宣布暫停此計畫的審批程序。

另外，法國總統馬克宏將在28日與俄羅斯總統普丁進行通話。

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