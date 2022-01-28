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烏克蘭勇母「學當狙擊手」抗俄　廚房藏滿彈藥！整套軍備都買齊

▲▼烏克蘭52歲婦女買槍抗俄。（圖／翻攝Twitter@BKHMTPBLCST）

▲52歲的瑪莉安娜參加為期2周的狙擊手課程，學會如何用槍。（圖／翻攝Twitter@BKHMTPBLCST）

記者吳美依／綜合外電報導

烏克蘭面臨俄羅斯大軍壓境，邊界情勢緊張。住在首都基輔（Kiev）的52歲母親瑪莉安娜（Mariana Zhaglo）參加為期2周的狙擊手課程，學會如何用槍，並且買齊一整套軍事裝備，甚至在廚房裡藏滿戰備糧食及大批火藥，誓言「為基輔而戰」。

綜合外媒報導，瑪莉安娜與丈夫育有3個孩子，同時也是「烏克蘭地方防衛作戰營」（TDF）的一員，她花費1300美元（約新台幣3.6萬元）購買一把Z-15卡賓槍，加裝消音器、瞄準鏡及腳架，又砸下超過1100美元（約新台幣3萬元）購買頭盔、雪地迷彩服、防彈衣、彈藥包、軍靴等等。

瑪莉安娜透露，廚房裡「藏了醃黃瓜，一大堆魚肉、雞肉跟火腿罐頭，還有很多很多彈藥。如果真的到了那一刻，我們將會為基輔而戰，奮鬥保護我們的城市。如果需要射擊，我就會射擊。」她說，「身為一名母親，我不想要孩子們繼承烏克蘭的問題，或者放任威脅傳下去給孩子們。我現在就處理這些問題會更好。」

▲▼烏克蘭52歲婦女買槍抗俄。（圖／翻攝Twitter@BKHMTPBLCST）

▲瑪莉安娜舉槍姿勢熟練。（圖／翻攝Twitter@BKHMTPBLCST）

瑪莉安娜坦言，2014年克里米亞遭併吞後，俄羅斯威脅一直存在，至今已經8年，「增加兵力又撤回，這是蘇聯及俄羅斯的常見做法」，但人們卻越來越習慣緊張氛圍，周遭親友只有自己在談論這場危機。

有鑑於烏克蘭局勢緊張，以美國為首的北約國家紛紛繃緊神經，向鄰近烏俄的盟友提供援助，並且試圖透過外交努力緩解局勢，但目前沒有重大進展。俄軍持續擴大集結，如今「三面包夾」烏克蘭，估計邊境兵力已達13萬，但莫斯科卻持續否認有意入侵，指控北約國家挑釁及煽動局勢。

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