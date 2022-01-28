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釋迦小農市集台東各大景點開市　遊客開心買

▲釋迦小農市集於台東各大景點開市。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲釋迦小農市集於台東各大景點開市。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

過年期間來台東旅遊的遊客有福了！台東在地鳳梨釋迦小農年節期間經縣府農業處輔導協調下，將結合台東縣各級農會、台東縣釋迦生產合作社、鳳梨釋迦自救會等單位，以3、5位小農集結小市集方式，29日起在台東各大景點、農會展售中心旁、省道、縣道等周邊販售鳳梨釋迦，不但「好釋攏底迦」，也要讓遊客連假期間隨時隨地都可以把鳳梨釋迦開心帶回家

數位旅遊領導平台業者Booking.com日前公布2022全球最好客目的地排行榜，台東連續2年強勢上榜，獲第2名殊榮，在地鳳梨釋迦小農們為了就近服務春節連續假期來台東的遊客，並且促銷最好吃的台東鳳梨釋迦，由鳳梨釋迦自救會長吳村田、台東縣釋迦生產合作社理事主席王志偉共邀集農會、上百位鳳梨釋迦農民，在春節連續假期，以小農集結小市集、百花齊放方式，讓遊客到處看得到、買得到、吃得到。

台東縣政府農業處表示，過年前有台東鳳梨釋迦小農向縣長饒慶鈴反映，春節連續假期各大果菜交易市場、宅配、物流等運輸業都休息，鳳梨釋迦在過年期間通路大為減少。

台東縣長饒慶鈴即指示縣府農業處，協助台東縣釋迦生產合作社、鳳梨釋迦自救會、以及台東、東河、鹿野、太麻里農會等單位發起，再由台東縣農會整合的「好釋攏底迦」釋迦小農市集，希望以快速、服務的理念，創造出不同以往的銷售模式。

饒慶鈴表示，鳳梨釋迦長年都是過年送禮及全家品嘗的首選，12月至3月正是台東鳳梨釋迦農產品盛產時節，希望來造訪台東的遊客，在欣賞美景的同時，也能帶著我們的特產鳯梨釋迦，做伴手禮回程，又甜又Q，送禮自用兩相宜。

縣府農業處則進一步說明，此一市集將於明日起至2月6日農曆年節期間，由3、5位釋迦小農自行挑選適合販售不影響交通的據點，以自己發財車當作攤位並插上縣府、縣農會提供之「好釋攏底迦」旗幟及標示牌，讓返鄉或是到台東旅遊的遊客，在台東各個角落都能挑選購買及品嘗到「台東之寶」鳳梨釋迦。

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