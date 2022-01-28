台科大連續六年小鎮推動USR計劃　首辦高中營體認在地文化產業

▲台灣科技大學建築系師生「回娘家」在關山小鎮與社區居民相互彼此學習成長。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

教育部在2017年開始推動USR計畫，引導大學以人為本，從在地需求出發，並透過人文關懷與協助解決區域問題。台灣科技大學建築系選擇來到全國土地面積最小、人口數最少的「鎮」關山，由教授帶領學生連年「回娘家」在小鎮與社區居民相互彼此學習成長。今年首辦高中營更深入社區鄰里觀察，結束前大夥七手八腳完成竹編花器和構樹皮燈籠作為結業證明。

台科大教授邱韻祥穿梭在關山街道裡顯得「熟門熟路」，而小鎮民眾親切問候「邱教授」又回來囉！在六年的時間邱韻祥和台科大學生團隊將建築藝術帶進山城，不只協助小鎮盤點老屋資源、建構觀景平台、樹屋等等，成功連結大學生和在地民眾體認「做中學」的意義，學會課本沒有教的東西。

邱韻祥表示，在課堂上詮釋教科書的內容讓同學們學習，不如實際整合相關的知識、應用技術與連結資源；這些年師生在關山有機會參與協助包括在地特色發展和規劃未來願景收穫滿滿，近兩年的木構建築實體呈現、竹藝、月桃葉不只是文化、藝術的呈現，更是社區產業可以發展的一環。

今年除了台科大的大學生外，首辦的高中營有關山工商、台中高工、大安高工、成淵高中、復興高中，透過多元管道觀察學習包括小鎮房舍建築演進、在地文化，還有需完成連結自行車道縱觀日月亭至平面道路的「作業」。

結訓前由關山豐泉社區蘇桂仙和加拿部落江布妮教授竹藝花器、構樹燈籠的製作，一個以巧手搭配清楚思路完成編織，一個則是要敲敲打打才能大功告成；看著自己好不容易完成的「功課」，都直呼是離開關山最有價值留念的伴手禮。