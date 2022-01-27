花蓮二手輔具趕年前直送台東　愛在原鄉長者坐臥無礙

圖、文／慈濟基金會 林佳予

老奶奶看到電動醫療床送到家裡，不可置信又歡喜地直說：「感謝主！謝謝你們！主佑你們一路平安。」

台東縣金峰鄉居民以排灣族、魯凱族原住民為主，當地以務農為主，年輕人多半在外縣市工作，鄉中人口多是高齡長者，許多行動不便或是長期臥床，但輔具取得不易，金峰鄉公所向慈濟環保輔具平台提出需求，慈濟於日前準備40台二手電動醫療床，從確認檢查、清潔、消毒等用心謹慎，在農曆年前自花蓮縣送到台東縣金峰鄉有需要的長者家。

1月18日舉行捐贈儀式，金峰鄉長蔣爭光指出，部落裡很多長輩缺乏資源受到照顧，很感謝慈濟慈善基金會，感恩志工送來環保輔具，讓偏鄉也能感受到愛與關懷，我們透過一個簡單的捐贈儀式，開啟了這美好的因緣，期望之後能有更多的合作。

▲慈濟日前準備40台二手電動醫療床，從花蓮送到台東金峰鄉，1月18日舉辦捐贈儀式。

金峰鄉社會課課長李惠玉指出，申請輔具除了需要有相關條件，公所受理後需轉介審核，流程大概要花到一個月的時間，如果鄉親急迫需要就無法立即給予協助。慈濟提供後對我們公所以後在解決鄉親的需求，可以達到立即性、便利性，這也是我們一直的目標。慈濟總是很用心、主動關懷偏鄉鄉親的需求，尤其像原鄉比較偏遠環境，我們非常感動，非常謝謝慈濟。

首位獲得這批二手輔具的是近90歲的老奶奶，奶奶身體機能退化，平時由家人照料，看到慈濟志工將電動醫療床送到家，老奶奶歡喜地直向眾人道謝。老奶奶說：「感謝主！謝謝你們！從那麼遠的地方來這裡，幫忙我們老人家，謝謝你們關心，主佑你們一路平安。」老奶奶的女兒表示，自己也有年紀了，平時照顧母親也需要穿護腰，有了電動醫療床，就比較方便翻身、換尿布，母親下床也比較方便，我們照顧的人就不需要再彎腰。

即將出院的彭先生也獲得二手電動醫療床，他的女兒表示，之前申請時需要等待一陣子，到鄉公所社會課詢問得知慈濟有捐贈輔具，有了這張電動醫療床，將來照顧出院的父親會更方便，無論是抽痰、拍背洗澡、翻身等等。

▲慈濟日前準備40台二手電動醫療床，趕在農曆年前送到台東金峰鄉公所，長者與家人收到覺得好歡喜。

慈濟慈善事業基金會慈發處主任呂芳川表示，慈濟一直致力於對各族群與地方的關懷，金峰鄉一直以來不管是在戒酒、節酒的運動，或者社區整體的安全關懷不遺餘力。這次慈濟除了協助環保輔具，未來也期待在其它方面合作共善，除了對長者的關懷，也希望對孩子的教育能夠付出，把愛送到台灣每個角落。

▼慈濟趕在農曆年前將二手電動醫療床送到台東金峰鄉。