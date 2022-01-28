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快訊／郭國文開第一槍：今天開放福島食品進口　送國民新年大禮

▲▼立法院財政委員會，郭國文。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委郭國文。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

日本福島核災5縣市食品開放在即，國民黨立委賴士葆今（28）日上午要求行政部門應赴日採樣漁產，檢驗輻射值是否超標，並應與人民、在野黨、日本對話；民進黨立委郭國文則透過新聞稿呼籲，今天是農曆新年前的最後一個工作日，應該為國民送上最後一個新年禮物，也就是福島等5縣市食品的解禁。

郭國文表示，讓符合標準的日本食品進口符合國際趨勢，代表台灣在宣示，我們願意配合國際規則，大眾當然樂見台灣向前走，所以對台灣社會而言，是一份禮物。

面對在野黨反對聲浪，郭國文說，每次討論到日本食品解禁都會掀起一波政黨衝突，但藍營種種行為，都顯示他們無意認真面對此議題，從國民黨中央首先發聲明表示，同意讓有食安保證的日本食品進口，到後來黨主席朱立倫改口說，絕對反對任何可能傷害國人健康的事，能看出作為最大在野黨，國民黨有「不得不反對」的壓力。

郭國文批評，藍營試圖以總預算來威脅政府不要開放福島等五縣市食品進口，拿國家的運作來當籌碼，牽扯與食安毫無相關的議題，可見討論已超出理性範圍，因此，農曆過年前處理福島等五縣市食品解禁的問題，且一次開放到位，能避免一再陷入政黨衝突的輪迴，除此之外，相信大家都會想要回家過個好年，因此這段時間「為反對而反對派」的聲音會降低，讓國民黨內理性派能有喘息空間，對於這樣的決定，相信朱立倫也會竊喜。

郭國文強調，符合標準卻一直被貼上「核食」標籤，這都不是合理的討論，若好好從食品安全的角度來看，目前台灣對於食品中輻射容許標準，已經訂得比CODEX標準還更嚴苛，將開放的地區新增福島等五縣市，並不會影響到這樣嚴格標準的容許值，也不影響食安，郭質疑，到底拖延不開放的理由是什麼？

郭國文直言，過去10年來，沒有任何從日本進口的食品超過標準，總共也僅有236件測出微量輻射，但都沒有超過台灣的容許值，在總統蔡英文執政後，這些測出微量輻射的食品流通於市面，要不是銷毀就是退運，也凸顯政府對於食安的重視。

針對福島等五縣市食品開放進口的議題，台日政府尚在協商當中，但郭國文強調，只要輻射的標準比照目前台灣的規範；而在管控措施上，能參考歐盟的作法，也就是要求特定地區的食品須附上檢附輻射檢驗證明，只要不超過標準皆能進口，才是應該有的做法，而非一味禁止。

此外，這次過年受到疫情影響，許多發紅包的活動都取消，但郭國文認為，政府仍可以送上解禁日本食品這份大禮，讓民眾知道，政府不只顧及食安，也賣力讓台灣正向前進；如此一來，大家都能夠安心回家過好年。

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