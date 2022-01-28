迎接虎年新春假期　蔡英文登民進黨歲末影片「虎力健康」

記者呂晏慈／台北報導

2022虎年新春假期開始前夕，民進黨中央黨部媒體創意中心今（28）發布「2021年度歲末回顧」影片，影片由身兼民進黨主席的總統蔡英文獻聲，細數2021年一整年到今年初民進黨與全體台灣人民一起走過的點點滴滴，並祝福所有國人在新年虎年，「虎力健康、福氣旺」。

媒體創意中心表示，有鑒於近來年節期間，民眾皆習慣以網路圖卡形式向親朋好友賀年問好，因此這次的年度工作回顧影片以「動態圖卡」的形式，結合民進黨在過去一年裡進行的各項工作，其中包括宣導各項防疫工作、1218四大公投各項論述宣傳與活動，以及今年初台中第二選區立委補選與台北市中正萬華區的反罷免行動。

除此之外，這一年來民進黨也和地方執政縣市、所有台灣人民一起支持台灣在地水果，支持日本東京奧運、為台灣選手加油，更進行各項國防外交的政黨交流。展現民進黨身為執政黨，從地方到中央、從內政到外交，無不時時刻刻都與台灣人民一起，守護台灣價值、讓台灣走向世界、讓世界看見台灣。

民進黨表示，這一年來的確是個不容易的一年，然而對民進黨、對台灣而言，也是辛苦又欣慰的一年。我們在每個階段、每次的挑戰，都用具體的行動證明「只要團結一致，沒有完成不了的任務」這項真理，期許未來新的一年，我們仍須與國人團結一起面對各項挑戰，攜手共同守護國人的健康、守護我們的台灣，在虎年一切「虎力健康、福氣旺」。

▼民進黨今天發布2021年度歲末回顧影片。（圖／民進黨提供）