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賴清德分享宏都拉斯總統就職盛況　民眾高喊「團結的人民不會被打敗」

實習記者張鈞量／台北報導

副總統賴清德昨（27日）赴友邦宏都拉斯，並於隔日參加宏國總統當選人卡蕬楚的就職典禮。賴清德28日表達祝賀之意，「恭喜卡蕬楚（Xiomara Castro）總統就任」，並同時分享就職典禮時的盛況，以及民眾激動的情緒。他強調，「台灣會持續和民主同盟國家站在一起」。

▲▼副總統賴清德赴宏都拉斯參加宏國總統卡蕬楚就職典禮。（圖／翻攝賴清德臉書）

▲副總統賴清德赴宏都拉斯參加宏國總統卡蕬楚就職典禮。（圖／翻攝賴清德臉書）

▲▼副總統賴清德赴宏都拉斯參加宏國總統卡蕬楚就職典禮。（圖／翻攝賴清德臉書）

在參與卡蕬楚的就職典禮後，賴清德同步於臉書祝賀，「恭喜卡蕬楚（Xiomara Castro）總統就任」。他表示，參加宏都拉斯總統卡蕬楚就職典禮，代表總統蔡英文及台灣人民表達誠摯的祝賀。「同時，我也和出席典禮的各國代表致意、寒暄」。

▲▼副總統賴清德赴宏都拉斯參加宏國總統卡蕬楚就職典禮。（圖／翻攝賴清德臉書）

同時，賴清德也描述當時的狀況，分享典禮現場民眾激動的情緒，滿場的宏都拉斯民眾喊出「團結的人民不會被打敗」（El pueblo unido, jamás será vencido.），「這句話深深觸動著我，我始終相信， 團結一定能讓國家越來越好，祝福宏都拉斯！」。

▲▼副總統賴清德赴宏都拉斯參加宏國總統卡蕬楚就職典禮。（圖／翻攝賴清德臉書）

賴清德也承諾，台灣會持續和民主同盟國家站在一起，在宏都拉斯及其他中美洲友邦深化合作，共同彰顯民主國家價值。

▲▼副總統賴清德赴宏都拉斯參加宏國總統卡蕬楚就職典禮。（圖／翻攝賴清德臉書）

格言「團結的人民不會被打敗」（El pueblo unido, jamás será vencido.）源自哥倫比亞政治家，並由智利樂團在1973年智利政變時，創作的同名歌曲使其舉世聞名，常用於社會運動當中。太陽花學運時，這首歌也被翻譯為「團結的人民永不被擊潰」並填詞傳唱。

▼副總統賴清德赴宏都拉斯參加宏國總統卡蕬楚就職典禮。（圖／翻攝賴清德臉書）

▲▼副總統賴清德赴宏都拉斯參加宏國總統卡蕬楚就職典禮。（圖／翻攝賴清德臉書）

▲▼副總統賴清德赴宏都拉斯參加宏國總統卡蕬楚就職典禮。（圖／翻攝賴清德臉書）

▲▼副總統賴清德赴宏都拉斯參加宏國總統卡蕬楚就職典禮。（圖／翻攝賴清德臉書）

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