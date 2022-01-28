環東撞死22歲騎士！女駕駛扯到爆　2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

記者張君豪、林冠吟／台北報導

日前一名伍姓女子行經內湖環東大道時，竟逆向撞死22歲的重機騎士，伍女到案後向警方表示，是因為不熟悉路況，誤信導航的指示才不慎逆向開上高架橋，不過現在有民眾爆料，伍女早在案發前2小時，在行經中正區博愛路時就已經逆向行駛，不顧其餘駕駛不斷按喇叭示警，伍女全程沒有停駛或迴轉。

▲伍女逆向行駛環東大道，撞死重機騎士，如今被網友爆料，早在案發前2小時其行經中正區博愛路時，就一路逆向行駛。（圖／記者張君豪翻攝）

回顧整起案情，伍女日前駕車載著家人出遊，在返途中準備從環東大道行駛至國道5號，卻因路況不熟，竟一路橫跨雙黃線，逆向行駛在環東大道上，最後不慎撞上迎面而來的22歲重機騎士，騎士當場被撞飛跌落約10層樓高的平面道路，緊急送醫後仍傷重不治。

如今有民眾爆料，伍女在案發前2小時，行經中正區博愛路單行道時，卻一路逆向行駛，不顧其餘駕駛人不斷按喇叭示警，伍女一路都未停駛或轉向掉頭，堅持一路逆向到底，讓不少駕駛嚇得紛紛讓路，誇張行徑令人吃驚。

▲▼伍女逆向行駛環東大道，撞死重機騎士，如今被網友爆料，早在案發前2小時其行經中正區博愛路時，就一路逆向行駛。（圖／記者張君豪翻攝）



中正一分局也對此表示，警方接獲檢舉後，調閱沿路監視器畫面，確實發現伍女自漢口街由東往西，一路逆向行駛到博愛路，最後左轉博愛路時還繼續逆向行駛，一直到永綏街才迴轉，警方也將對伍女的違規行徑依法開罰。