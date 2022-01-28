19歲「超胸」女荷官發牌！26人開賭德州撲克　4人沒戴罩慘了

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市前金區一處隱藏大型德州撲克職業賭場，轄區警方深夜帶著搜索票前往查緝，當場抓到包含賭客以及主持人共26名，其中還包含一名身材火辣的19歲女荷官，不過最讓警方意外的事，竟然在疫情期間，有人竟然沒戴口罩，同時也要把相關證據轉給衛生局認定是否開罰。

▲這間以德州撲克為主的賭場，還找來身材火辣的女荷官發牌 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

27日晚間10點，新興分局員警持搜索票前往前金區一間民宅當中，破獲大型德州撲克職業賭場，26名男男女女全部被逮。該賭場為了避免被查緝，房屋外圍還裝設嚴密監視系統監看，出入大門以電子控制。警方私下蒐證，跟法院申請搜索票，深夜突襲成功。這個職業賭場是以「德州撲克」聚賭，以籌碼代替現金方式，由荷官負責發牌，同桌賭客進行對賭，每次由賭場抽取5%賭資，平日皆有約20名男女賭客捧場，是以合法掩飾非法之職業賭場。

▲這間以德州撲克為主的賭場，還找來身材火辣的女荷官發牌 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲這間以德州撲克為主的賭場，現場有26人，其中有4人未戴口罩。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方發現現場26人當中有4人未戴口罩，將函送市府衛生局裁罰；另該場所現場多人群聚，室內空間是否符合本期二級警戒「室內至少1.5米/人(2.25平方米/人)」之防疫相關規定，警方蒐證後將資料及現場蒐證影像，函請市府衛生局審認、裁處。