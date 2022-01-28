宏都拉斯總統「刪文重發」秀賴清德合照！　感謝來自台灣的團結

▲卡蕬楚原先貼文使用「台灣共和國」。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

宏都拉斯新任總統卡蕬楚（Xiomara Castro）於當地時間26日與副總統賴清德會面，並於台灣時間28日上午9時30分左右發文表示，感謝來自台灣的團結以及支持宏國發展的意願。不過，卡蕬楚卻在發文後30分鐘左右，刪掉貼文重發，將文中的「台灣共和國」改成「中華民國（台灣）」。

▲卡蕬楚「刪文重發」修改成「中華民國（台灣）」。（圖／翻攝自推特）



卡蕬楚於台灣時間28日上午9時30分左右，在推特發文表示，「我在總統府接待了台灣總統賴清德，他向宏都拉斯捐贈預防新冠肺炎的用品及設備。我很感謝這一份團結以及願意支持我們發展的意願。」這時卡蕬楚內文是使用「台灣共和國」（República de Taiwán）。

▲蕭美琴原先在第一時間轉發卡蕬楚貼文，現在也已看不到原文。（圖／翻攝自推特）



結果約30分鐘後，卡蕬楚將貼文刪除後重新發布，內文僅將「台灣共和國」改為「中華民國（台灣）」（República de China (Taiwán)）。駐美代表蕭美琴原先在第一時間轉發卡蕬楚貼文表示，「副總統賴清德將來自台灣人民的溫暖祝賀帶來給新任宏都拉斯總統！」而現在貼文的轉貼連結也顯示，「此推文已被推文作者刪除。」

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