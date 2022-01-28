小心行駛！　台南區間測速執法系統過年前正式啟用

▲台南市於龍崎區市道182線22公里至28公里處設置「區間平均速率科技執法設備」28日正式啟用，請民眾注意以免受罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市於龍崎區市道182線22公里至28公里處設置「區間平均速率科技執法設備」，業經經濟部標準檢驗局法定度量衡規定檢定合格，並經財團法人全國認證基金會認證之第三方資安實驗室資安認證檢測通過，台南市於過年前1月28日起正式啟用。

交警大隊指出，有關「區間平均速率執法設備」何時可以啟用上路，交通部業於2021年12月28日召開「研商區間測速系統資料傳輸安全事宜」會議，並於決議事項指出「區間測速系統經法定度量衡規定檢定合格，且資料傳輸安全符合旨揭會議結論，使用機關得依權責自行公告實施執法日期」。

對此，台南市於龍崎區市道182線22公里至28公里處「區間平均速率科技執法設備」業經經濟部標準檢驗局法定度量衡規定檢定合格，並經財團法人全國認證基金會（TAF）認證之第三方資安實驗室資安認證檢測通過，訂於過年連假前1月28日起正式啟用，警方呼籲市民朋友行經該路段遵守速限行駛，切勿有競駛、超速行為，並隨時注意車輛行駛路徑的彎道曲線及坡度，以免發生自摔（撞）車禍案件，確保你我行車秩序與安全。