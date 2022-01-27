台南首座公有機車立體停車場　友愛街立體機車停車場啟用

▲台南第一座機車立體停車場「友愛街立體機車停車場」，27日由市長黃偉哲主持啟用儀式，提供孔廟文化園區周邊103席機車停車格。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

文化古蹟林立的台南市中西區友愛街，台南第一座機車立體停車場「友愛街立體機車停車場」，27日由市長黃偉哲主持啟用儀式，提供孔廟文化園區周邊103席機車停車格，即日起春節連續假期間至228連假均為免費試停，預計3月1日正式營運，收費標準以每次20元計費，期能疏解機車停車需求。

市長黃偉哲表示，因應中西區孔廟、美術館、台灣文學館等觀光景的發展，停車需求日益增加，市府為了增加停車空間不遺餘力，將原本土地面積僅288.89平方公尺的畸零地，開闢為立體機車停車場，共有103席格位，為的就是讓機車族在這最難找停車位的地方，有更多停車機會。

交通局局長王銘德指出，本場位處中西區友愛街台南市美術館1館的對面，鄰近孔廟、府中街商圈，觀光人潮眾多，因應民眾交通習慣及多數遊客普遍以機車作為遊覽本區的主要交通工具，所以特別規劃為機車立體停車場，停車場已完工並委外由廠商經營，藉由委外廠商投資導入更多智慧化設施及共享機車租賃服務，提升服務品質。

交通局長王銘德表示，即日起至春節連假期間開放民眾免費試停，正式營運收費標準為每日每次20元，且為照顧周邊鄰里停車需求，將提供附近里民月繳優惠每月400元。

另為推廣共享運具及綠能環保車輛，該停車場與iRent合作，場內將提供約30輛共享電動機車，提供民眾一個觀光的交通工具新選擇。此外，還將提供電動機車充電服務，未來亦將導入gogoro電池交換站，達到「文化古都」、「低碳城市」、「觀光樂園」的城市願景。