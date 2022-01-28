退休警嗆母女「打狗就打死你再去關」沒事　這舉動讓他有罪　

▲退休警嗆鄰居母女「敢打我的狗，我就打死她再來關」。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者蔡怡萍／台南報導

台南一名退休男員警帶著所養的兩隻小型犬在自家社區，遇到同一社區的一對母女，男子質疑對方對他態度不佳，又想起之前曾被罵「警察垃圾」、做出踢他的狗之舉動，讓狗受到驚嚇，心生不滿尾隨母女並以身進逼、揮拳，還對前來關心的管理員嗆說「她敢打我的狗，我就打死她再來關」。法院審理認為這句話前提是母女真的動手打狗才成立，不構成強制罪；但就恐嚇罪部分，男子身形魁梧、尾隨追逐兩人、且作勢揮打腳踢，足以令人感到不安恐懼，這部分構成罪行，判拘役55日。

判決書指出，這名男子是退休員警，他聲稱2020年11月1日在等待搭乘社區電梯時，鄰居母女在背後指指點點，想起這之前對方曾說他「警察垃圾」，還想欺負他所養的小狗，於是尾隨母女倆至社區中庭找她們理論。而社區管理員見爭執前來關心，男子更說出「敢打我的狗，我就打死她再來關」等語，還有做出揮拳、踢打的動作，母女倆相當懼怕，於是報案。

男子一再主張鄰居母女倆多次找碴、罵他三字經、干擾他的生活等等，之前還有踹打、怒罵他的小狗的紀錄，但警方找到同社區住戶，住戶表示並沒有看到母女有以上舉動，也沒辦法確認有出言怒罵的事實，而調閱監視器，影像顯示跟男子所描述的也有出入。

辯護律師提出，男子的行為是為了捍衛自己的人格權，並保護自己的小狗，才與母女倆理論。法官針對男子出言恐嚇的部分，認為這句話取決於鄰居是否真的動手打狗，於是不符合強制罪要件；而尾隨追趕母女倆至中庭，做出逼近、揮打等舉動，其身材比2人高大魁梧，已確實構成恐嚇罪，就這部分判男子拘役55日，可易科罰金。

