台南市確診個案匡列者採檢陰性　2位等檢驗結果

▲台南市COVID-19確診個案18533、18561、外縣市個案18612匡列對象採檢結果為陰性，另有2人檢驗結果尚未出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市26日公布之60多歲善化區男性COVID-19本土個案18561，共匡列7位職場接觸者進行居家隔離、1位肉粽店職員自我健康監測、25日公布之案18533除匡列7人居家隔離外，另匡列18位接觸者進行自我健康監測，經安排PCR採檢後，除案18561確診之外，其餘檢驗結果皆為陰性。

此外，新北市個案18612匡列6位接觸者居家隔離，經採檢後4位結果為陰性，2位檢驗結果未出。

台南市衛生局指出，為協助市民建立自身免疫保護力，即日起可透過台南COVID-19疫苗接種預約系統預約1、2劑，預約網址： https://health-reservation.tainan.gov.tw/ ；接種當日請攜帶身分證、健保卡、接種紀錄卡(黃卡)前往接種地點。1922平台（公費疫苗預約平台）可預約追加劑（第3劑），須接種基礎加強劑的市民，可洽衛生所預約。

台南市自展開COVID-19疫苗接種作業起，統計至1月26日已接種308萬6719劑次，第1劑涵蓋率78.8％、第2劑70.7％、追加劑涵蓋率16.0％、劑次涵蓋率165.5％。