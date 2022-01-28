就任三年八大幸福政策獲肯定　張麗善：打造永續雲林

▲雲林縣長張麗善就任三年，帶領縣府榮獲獎無數，更在2021年地方政府公務統計業務績效考評中，獲得行政院主計總處評核為特優，是六都外16縣市排名第一。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者姜國輝）

雲林縣地勢平坦天氣舒適，大多以農業型經濟為主，縣長張麗善執政3年，在教育、社福、文化觀光等八大面向持續提升，翻轉大家對雲林既定印象。

雲林縣長張麗善表示，「雲林縣很多人的印象是一個傳統農業的縣市，甚至以前對雲林縣都說，雲林縣很無聊不好玩，甚至也說雲林縣好像是一個文化沙漠，所以我們從文化教育方面，把文化處改為文化觀光處，最重要就是文化、藝術、觀光能夠結合起來。」

▲▼111年全中運在雲林縣舉行，獲得肯定，114年全運會也將在雲林盛大展開，張麗善要讓全民感受精彩無限。（圖／記者姜國輝攝）

近年來在縣長張麗善的積極帶領下，觀光人次創下新紀錄，讓雲林不再是文化沙漠，雲林縣長張麗善提到，「交通部觀光量能的一個統計，第一個就是朝天宮，第二個就是我們的綠色隧道，它是一個庶民經濟的代表作，再來就是劍湖山、草嶺地區，另外一個是台塑六輕阿嬤公園，這4個地方大概從109年就超過1019萬人次。」

在創作設計方面也表現不俗，2020年北港燈會獲得國際展場設計獎，也是全台唯一拿下金獎的縣市政府，更是讓世界看到台灣，雲林縣長張麗善表示，「這兩座獎是整個國際的IAA國際組織裡面MUSE金獎跟MUSE銀獎」，今年透過文化底蘊，結合時尚美學，推出主題式活動，「2022年我們就是以流動藝術饗宴，在我們土庫庄役場去做表演，然後再來2/29，我們就要講柯鐵虎，柯鐵虎這個少年的故事，這幾個故事就是在講雲林的三部曲，從1621到這樣的一個歷史背景。」

▲雲林縣長張麗善，將智慧科技和農業結合，建立雲林良品，目前全台有5000個據點。（圖／記者姜國輝攝）

不只文化觀光發展，雲林縣政府以農業為基底，建立自有品牌「雲林良品」，張麗善縣長提到，「經過我們雲林良品評審小組的一個篩選，一定要符合幾個條件，一個是在地生產在地加工，符合3章1Ｑ、符合藥物殘留的標準，甚至你是CAS、ISO認證或是HACCP的認證，才能成為我們的雲林良品，雲林良品現在在台灣大概有5000個點。」

根據ETtoday民調顯示，張麗善執政3年以來，就經濟發展、社會福利、工作就業來看，縣民對整體滿意度高達6成6，去年全中運表現獲得肯定，順利爭取114年的全運會，也是睽違20年在雲林舉辦，縣長張麗善表示，「全中運的過程當中受到很多教練、選手還有裁判，大家對我們非常非常肯定，甚至在他們口中也說，我們是有史以來全國辦得最好的全中運，所以我們才能順利爭取到114年的全國運動會。」

▲2020北港燈會獲國際展場設計金獎。（圖／記者姜國輝攝）

從聘用教練、栽培選手到未來就業，建立一套人才培養機制，未來更以聯合國永續發展SDGs為目標，打造永續雲林，雲林縣長張麗善表示，「雲林縣的問題，第一個是農業大縣，第二個是高齡化，第三個我們天然資源不錯，所以我就以三大主軸，第一個就是永續的農業，再來第二個就是大健康產業，第三個就是綠色典範經濟發展。」

辦公室掛上禮義廉恥四個字，身上配戴日頭花八片象徵四維八德，品格教育向下扎根，積極將農業大縣轉型為觀光大縣，縣長張麗善翻轉雲林提升幸福，要讓縣民很有感。