2022企業最愛大學生　崑山科大觀光休閒類私科第一

▲2022企業最愛大學生排行中，崑山科大榮獲「觀光休閒類」畢業生企業評價私立科大第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近日公布的2022企業最愛大學生排行中，崑山科大榮獲「觀光休閒類」畢業生企業評價全國TOP5，也是私立科大第一！

在重視實作環境的技職教育環境中，崑山科技大學陸續啟用「國際咖啡認證中心」、「烘焙類產線」及提升「時尚美學策展環境」，更禮聘國際名廚江振誠、時尚教父洪偉明、國際名模林韋君等人蒞校授課，近日並與世界冠軍麵包師傅吳寶春洽談產學實習等合作。

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崑山科大身為技職教育的領頭羊，積極爭取教育部資源建置健全的軟硬體設施，在連續4年榮獲教育部高教深耕計畫，總補助為全國私立科大第一的優渥條件下，大量挹注資源提升學生學習環境。近日公布2022企業最愛大學生排行，該校在「觀光休閒類」畢業生企業評價獲得傑出肯定，為私立科大排行第一，使得民生學院士氣大振，證明技職體系的學生，在完善的培育下，實力不亞於國立名門大學。

崑大李天祥校長表示，為培育人才，崑山科大增設類產線基地作為學生實作場域，透過教育部高教深耕計畫補助，增設咖啡研究室，2020年11月啟用國際咖啡認證中心成為全國唯一的全方位咖啡研發與人才的培訓中心。該校積極落實跨領域的技術實作課程，提高學生就業競爭力，不僅禮聘大師級師資結合餐飲獨特教學，建立咖啡產業從接軌至經營，自研發到推廣的專業渠道，讓學生事半功倍，高效率取得一技之長，順利考取相關證照，協助培育成為國際級競賽種子選手。

崑大行政副校長鐘俊顏說明，該校另建置「烘焙坊類產線基地」，能榮幸邀請到吳寶春師傅及旗下行政總主廚謝宗祐蒞臨指導，期盼能鍊結相關場域資源，讓師生在烘焙生產線層面，對於實作技能有深入了解及經營管理之道傳承，同時運用其更多烘焙知識及實作技巧，推薦優秀學生前往實習及協助取得相關證照與國際競賽培養，讓師生相當期待！崑大同時亦提升「時尚美學策展環境」相關配備，提供學生完備的專業伸展台，在各項展演活動上，呈現專業又精彩的學習成果。



此外，崑大在引進師資上更毫不手軟，重金禮聘業界大師蒞校授課，邀請到「時尚教父」洪偉明擔任講座教授。國際名模林韋君擔任國際客座教授，多次帶領學生進行時尚大展，獲得業界好評。更特別邀請到曾被《時代》雜誌兩度譽為「印度洋上最偉大廚師」的江振誠擔任講座教授，為餐飲系學生進行廚藝示範與料理實作課程，該系目前也已有實習生獲得江主廚餐廳留任。此外，奧地利籍的凱渥名模白彌兒、韓國籍的金淵珍，都在近期到學校來辦理講座、示範教學，學生都可近距離在大師旁邊觀摩學習。

在企業合作方面，崑山科大攜手知名的模特兒經紀公司「凱渥實業有限公司」在2020年11月於台北凱渥總公司舉行簽約儀式，雙方以「產學資源共享、課程接軌實務、業界大師教學、實習就業鏈結」之理念、培育專業時尚娛樂產業人才為目標，共同打造南台灣時尚娛樂人才孵化中心，目前已有在學學生通過遴選，進入凱渥實業實習並獲得經紀合約。