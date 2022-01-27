美國2021年第4季GDP「爆增6.9%」　1984年以來的最佳表現

▲美國2021年第4季GDP爆增6.9%，帶動全年度的增長創下1984年以來最佳表現。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

隨著企業補充即將耗盡的庫存，滿足市場對商品的強勁需求，美國經濟在第四季度加速增長，幫助美國在2021年實現近四十年來的最佳表現，美國商務部27日公布的統計數據指出，在2021第四季GDP成長率為6.9%，也帶動了整個年度成長率表現。

根據《路透社》報導，美國2021 年經濟增長 5.7%，為 1984 年以來最強勁增長，2020 年經濟成長萎縮3.4%，為 74 年來最大降幅。《路透社》調查的經濟學家先前的預測，GDP 增長率將達到 5.5%，各種估計從成長3.4% 到7.0% 不等。

▲美國聯準會認為經濟不再需要靠貨幣政策支撐，會適當「調高」利率。(圖／達志影像／美聯社)



報導指出，去年的增長受到大規模財政刺激和極低利率的推動，然而，在 Omicron變異株的猛烈衝擊，使得這樣的成長趨勢在去年12月有所消退，這有助於削減支出，也對工廠生產和服務業的活動造成干擾。

美國聯準會主席鮑爾（Jerome Hayden Powell）在為期2天的會議後表示，「經濟不再需要持續高水平的貨幣政策支持，會適當的調高利率」。

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