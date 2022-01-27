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聯準會放鷹釋出「3月升息」訊號　4大關鍵重點一次看

美金。(圖／達志影像／美聯社)

▲美國聯準會釋出3月升息的訊號。(圖／達志影像／美聯社)

中央社記者潘姿羽台北27日電

美國聯準會1月決策會議落幕，不只釋出3月升息訊號，還透露縮表原則。台經院所長吳孟道認為可以用平常心看待這次會議結論，「立場偏鷹派、但也沒那麼鷹，結果符合市場預期」。

美國聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）於美東時間1月26日公布最新貨幣政策聲明，在通膨巨獸來襲之際，「世界央行的央行」Fed轉「超鷹」立場，牽動各國央行貨幣政策走向以及經濟前景，以下是4大關鍵重點整理。

●聯準會啟動升息循環，預計3月升息 

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）表明準備於今年3月升息；這將是聯準會自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後、將利率調降至零以來首度升息。

雖然鮑爾拒絕透露聯準會今年打算升息幾次及幅度，市場普遍預期升息循環即將開始，今年聯準會至少會升息3到4次。

渣打銀行財富管理團隊認為，聯準會將在3月結束購債並首次升息，預估今年內可能升息3碼；星展集團則預估聯準會在2022年和2023年分別升息3次，且存在上修風險。

●聯準會縮表做法溫和，市場鬆口氣

美國聯準會除了會後發布決策聲明，還針對縮減資產負債表規模發表原則。相較於升息，縮表意味收回資金的力道更強，對金融市場影響更劇，因此相較升息，市場更為關注聯準會對縮表的態度與做法。

值得注意的是，根據聯準會釋出的縮表原則，似乎暗示進行量化緊縮（QT）時，不是出售債券，而是到期不再購買。吳孟道指出，這樣的做法偏向被動，力道也較輕微，市場得以鬆一口氣。

至於聯準會啟動縮表可能影響，央行官員分析，當美國聯準會啟動縮表，代表公債到期後不再買，市場憂心少了一個大買家，債券價格將下跌，殖利率則往上攀高。

美債殖利率走高，對資金的吸引力也增強，可能影響資金移動。不過央行官員表示，經常帳赤字的國家會比較擔心資金外流的情況，台灣經常帳充沛，影響相對有限。

●聯準會在乎經濟表現，降低金融市場不確定性

觀察聯準會近幾個月動態，很早就釋放升息、縮表的訊號，讓市場有心理準備，最新會後聲明也符合市場預期，並未有更加激進的鷹派言論。

「這釋出重要訊息，聯準會很在乎經濟表現」，吳孟道分析，聯準會希望透過升息、縮表等措施，緩解通膨壓力；但聯準會並未公布明確政策路徑，同時強調靈活、彈性，意味著聯準會傾向「且戰且走」，動態觀察經濟數據調整步伐，顯示他們不希望影響經濟表現，這對市場是個正面訊號。

渣打銀行財富管理團隊指出，美國總統拜登提名3位即將加入聯準會7人理事會的成員，將使聯準會理事會更加鴿派，代表未來聯準會處理通膨預期的過程中，仍會支持經濟成長。

●美國勞動市場符合充分就業，經濟前景看好

聯準會過去尚未表態升息時，說法多會強調勞動市場尚未恢復，應保持耐心，不過鮑爾這次明確表示，和COVID-19疫情最初造成國內嚴重失業的情況相比，美國勞動市場已符合充分就業。

吳孟道直言，鮑爾「超肯定」美國經濟表現，可見聯準會鷹派做法反映的是對美國經濟復甦抱持信心，這讓市場偏向正面解讀，只要接下來美國經濟沒有因為升息而下滑，股市還是相對看好。

吳孟道進一步指出，如果聯準會升息可以把通膨壓下來，還能降低廠商生產成本，有利於企業營運、股市表現。渣打銀行財富管理團隊估計未來6至12個月內，聯準會的政策利率不至於會提高到會威脅風險資產牛市的水準。

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