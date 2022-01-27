春節登山活動增　林管處提醒注意用火「4不2記得」

▲屏東林管處 。（圖／取自Google地圖）

記者陳崑福／屏東報導

農曆春節9天連假，預計入山遊客多，屏東林管處籲請民眾進入森林區域，謹記用火時一定要「4不2記得」，若發現不法情事，可儘速撥打林務局免費電話：0800-000-930【0800您您您救山林】，一同保護森林資源，杜絕林火，安心過好年。

屏東林區管理處轄區總面積約22萬公頃。每年12月至翌年5月是南部乾旱季節；林管處指出，森林火災不同於一般都市與平地之火災，經常發生在交通難以抵達之險峻山區，搶救困難。

轄區內5年來發生森林火災原因，可歸類為5類：祭祖掃墓、原因不明、焚燒垃圾、引火整地及炊煮取暖，其中以去年森林火災達36次，為近5年最多，針對查獲行為人的縱火案件，除依違反森林法第53條第3項等罪嫌起訴或聲請簡易判決處刑，後續亦將另外核算被害林木的價金、救火所衍生之人物力花費、復育造林等相關費用，請求損害賠償。

以2020年縱火案件為例，即被處以刑事5年、民事250萬的損害賠償，籲請民眾勿以身試法。

屏東林管處說明，乾旱季節民眾農忙引火整地或登山客引火取暖，稍一不慎即釀成森林火災，在於短時間內燃燒大量物質，釋放大量能量及濃煙，致林木燒死或灼傷，降低森林之國土保安、水源涵養等公益功能，破壞自然景觀及野生動物棲息環境，短期內難以復舊，對森林生態系造成重大影響。

為防範森林火災，屏東林管處春節期間護林不打烊，除星期例假日排班防火輪值，針對森林火災、盜伐及廢棄物傾倒熱點加強巡查外，並透過公私協力，請志工及社區居民協巡防範非法情事發生。

屏東林區管理處特別提醒，目前正值乾燥季節，民眾進入森林區域，謹記用火時一定要「4不2記得」：「不」亂燒雜草、「不」亂丟菸蒂、「不」飛揚冥紙、「不」燃放爆竹，「記得滅餘燼」、「記得收垃圾」，並鼓勵全民勇於檢舉，若發現惡意縱火燒毀國有林者，可儘速撥打林務局免費電話：0800000930舉發，如因而查獲犯人，還可能領取舉發獎金，最高可至新臺幣100萬元。而對於惡意放火或失火燒燬森林者，最高可處罰十年有期徒刑，還要負擔民事損害賠償，請大家上山不要隨意引火，希望大家為維護山林安全齊心努力，杜絕林火。