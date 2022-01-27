　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國台辦批《國家語言發展法》去中國化　陸委會：完全沒有

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮。2022.1.12 。（圖／記者任以芳攝）

▲國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

國台辦發言人朱鳳蓮26日表示希望能來台與台灣的客家鄉親交流，但話鋒一轉，又批評《國家語言發展法》包藏「去中國化」禍心。對此，陸委會發言人邱垂正27日指出，政府訂定《國家語言發展法》是為了促進各族群母語之傳承，及尊重語言文化的多樣性，完全沒有所謂「去中國化」問題，陸方應以務實健康態度看待台灣社會發展。

對於朱鳳蓮希望來台交流，邱垂正提到，台灣社會具有豐富多元的族群文化特色，客家文化的核心在於忠義、團結、開拓、進取的精神，在台的客家人與其他族群經過長期的努力、打拚與付出，共同創造了自由、民主、多元的台灣社會。

邱垂正說，「如果朱女士確實有意願來訪，我們歡迎她在兩岸疫情趨緩後，能夠敞開心胸，放下不必要的政治框架來台交流，本會將善盡地主之誼，相信朱女士在台期間的親身體驗，一定會對台灣民眾自由、民主、多元、開放的生活方式有更好的理解與認同。」

對於朱鳳蓮指《國家語言發展法》包藏「去中國化」禍心，邱垂正強調，台灣各族群使用的母語乃文化的根本，也是文化的乘載體，政府訂定國家語言發展法，既為了促進各族群母語之傳承、復振以及發展，並尊重語言文化的多樣性，完全沒有所謂去中國化，或操作文化國族認同的問題。

邱垂正還呼籲陸方，「要以務實健康的態度看待我方社會發展，停止政治操作與統戰分化，方能建構良性互動的兩岸關係。」

▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

►雙人水鳥羽毛絨被才799元！

ET快訊
快訊／亞東「隔壁房陪病者」陰轉陽確診　20多歲女Ct值曝光！
鳳梨突曬「黑白照」　沉重吐重大改變
「火鍋店蛤蜊」帶回家養還取名！3天後現狀曝光　網笑喊太可愛
Red Velvet被逼「脫罩拍照」　尷尬現場全播出
銀行員洩漏正妹電話　罰金最高恐5000萬
過年「急凍10度」！1圖秒懂春節天氣變化　先迎猛烈雨彈

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

王浩宇抓到趙少康爽吃「千葉鮪魚」　網：反日是工作、哈日是生活

烏克蘭危機加劇　外交部：無法認同武力破壞安全穩定

僑委會首本「海外僑台商經營報告」　童振源揭5大特色

僑委會史上第一本「海外僑台商經營報告」　3大指數提供經商參考

「等你主持道安會議」　高虹安批林智堅：竹市去年酒駕死亡人數翻倍

曾說當選要斷交　宏都拉斯總統卡蕬楚掛保證：維持邦誼

國台辦批蔡英文藉小蔣扭曲歷史　陸委會：北京當局才操弄政治謊言

宏都拉斯總統卡蕬楚主動約見賴清德　想起「這件事」泛淚：感謝台灣

國台辦批《國家語言發展法》去中國化　陸委會：完全沒有

北京冬奧下周登場　陸委會籲對岸不應以政治因素干擾賽事

100元拆培林卻控新車被敲壞　機車行喊冤！男：等收律師函

送貨員被猛撲嚇到「怒砸包裹」　黑狗頭遭敲3下慘變腦震盪！

女駕駛跟導航逆向闖環東大道　22歲黃牌重機遭撞掉下高架亡

蔡頭驚傳肝癌末期離世享壽71歲　縱橫演藝圈50年「反串成傳奇」

刺青弟400人面前大聲公告白　育達妹：好啦...我也喜歡你！

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

膽小汪搭車美容「全身抖不停」！害怕眼神來回求救：不要洗澡QQ

劉畊宏兒子為公益「留3年長髮」　游泳不敢脫上衣：怕被路人罵

9歲阿金溜滑梯不忘「預備備～」狗掌輔助趴姿萌翻爸：沒教牠XD

疑債務+霸凌...男開槍射殺友　行凶畫面曝！他癱軟倒地亡

王浩宇抓到趙少康爽吃「千葉鮪魚」　網：反日是工作、哈日是生活

烏克蘭危機加劇　外交部：無法認同武力破壞安全穩定

僑委會首本「海外僑台商經營報告」　童振源揭5大特色

僑委會史上第一本「海外僑台商經營報告」　3大指數提供經商參考

「等你主持道安會議」　高虹安批林智堅：竹市去年酒駕死亡人數翻倍

曾說當選要斷交　宏都拉斯總統卡蕬楚掛保證：維持邦誼

國台辦批蔡英文藉小蔣扭曲歷史　陸委會：北京當局才操弄政治謊言

宏都拉斯總統卡蕬楚主動約見賴清德　想起「這件事」泛淚：感謝台灣

國台辦批《國家語言發展法》去中國化　陸委會：完全沒有

北京冬奧下周登場　陸委會籲對岸不應以政治因素干擾賽事

卡達航空推出春節限定禮遇　免費高速Wi-Fi與機場免稅店美妝品六五折

王浩宇抓到趙少康爽吃「千葉鮪魚」　網：反日是工作、哈日是生活

攜手接力跨越海峽　罹病台胞安返家鄉

烏克蘭危機加劇　外交部：無法認同武力破壞安全穩定

彰化再傳二林土雞場染高病原禽流感　今年已撲殺4場逾10萬隻家禽

快訊／亞東「隔壁房陪病者」陰轉陽確診　20多歲女Ct值曝光！

台電App改版升級！線上地址停電報修超便利

開手機驚見「毛孩自拍」白眼＋黑眼圈像女鬼　爸笑翻：你哪位？

電動汽車免驚　全台最高汽車充電站讓你上福壽山也不怕

疫情擴大　桃園大廟景福宮取消「拜頭香-送轉運招財錢母」

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

政治熱門新聞

北市1239人足跡重疊！黃珊珊急喊採檢、隔離

快訊／致理科大男學生染疫　校方、衛生局證實了

快訊／桃園確診女感染源！北市曝足跡

時尚編輯頻繁搭板南線、逛百貨　雙北「海量足跡」一次看

納豆腦出血住院還沒醒？　舅舅侯友宜吐「兩句」為他加油

餐廳內用加嚴？黃珊珊：已規劃2.5級SOP　有狀況就公布「春節方法」

北市公布新確診足跡　這1816人盡速採檢

採檢3次才確診！北市曝1境外移入足跡

長榮鳳凰女友人逛遍中山區！北市曝確診足跡　SOMA、小CK、D+AF全上榜

台北80處足跡一次看！5確診者13天趴趴走

快訊／某幼兒園老師確診！北市曝11處足跡　集中南港、松山區

時尚達人頻跑趴逛街　「3大張足跡圖」遍布中山、信義區百貨商圈

快訊／新北某科大生確診！曾赴大安區全家辛亥店上班　Ct值僅18

快訊／Ct值只有15！樹林男唱卡拉OK被傳染　家人緊急隔離

更多熱門

相關新聞

冬奧下周登場　陸委會籲對岸勿以政治干擾賽事

冬奧下周登場　陸委會籲對岸勿以政治干擾賽事

北京冬奧將於下周開幕，陸委會27日表示，注意到中共積極透過動員在陸台灣民眾從事具有統戰目的之活動，刻意營造「兩岸同屬一中」的假象，或故意以「中國台北」此一錯誤名稱稱呼我方代表團，「呼籲今年的主辦方應遵守奧林匹克憲章的規範，不應以政治因素干擾賽事，打壓矮化我方。」

國台辦發言人盼訪台　林俊憲建議：承諾共機不擾台

國台辦發言人盼訪台　林俊憲建議：承諾共機不擾台

陸委會歡迎朱鳳蓮訪台 前提要「放下僵化的意識形態」

陸委會歡迎朱鳳蓮訪台 前提要「放下僵化的意識形態」

賴清德出訪強調「台灣是國家」　國台辦回應

賴清德出訪強調「台灣是國家」　國台辦回應

台通過「國家語言發展法」去中化？　朱鳳蓮切換客、閩語回應

台通過「國家語言發展法」去中化？　朱鳳蓮切換客、閩語回應

關鍵字：

國台辦陸委會朱鳳蓮客家人國家語言發展法

讀者迴響

熱門新聞

出道7天就解散！女偶像「約砲粉絲多人性愛」

莎莎突PO寶寶圖：我有了！

她拒發年終　改用一招讓員工笑了

蔡阿嘎送員工有薪假30天！原因公開網噴淚

快訊／增21例本土「桃園再爆不明感染」！

小弟寫5頁信發洩再2槍轟斃大哥

郭雪芙性感床照曝光！

蔡頭癌逝！皮膚2紅1黃＝肝出問題

8分鐘前才傳訊女友！22歲男遭逆向撞飛

即／高雄又+8！新增大量足跡一次看

福原愛爆扶正橫濱男　激動公開「新身份」：我會加油的！

486先生爆「抄襲影片」刪留言　網紅含淚：拍得「抄」好

KTV包廂砍人！1男被斷臂噴血　殘忍畫面曝

鐵延伸宜蘭案　交通部確定宜蘭站址

2021日本A片銷量榜單曝光！

更多

最夯影音

更多
100元拆培林卻控新車被敲壞　機車行喊冤！男：等收律師函

100元拆培林卻控新車被敲壞　機車行喊冤！男：等收律師函
送貨員被猛撲嚇到「怒砸包裹」　黑狗頭遭敲3下慘變腦震盪！

送貨員被猛撲嚇到「怒砸包裹」　黑狗頭遭敲3下慘變腦震盪！

女駕駛跟導航逆向闖環東大道　22歲黃牌重機遭撞掉下高架亡

女駕駛跟導航逆向闖環東大道　22歲黃牌重機遭撞掉下高架亡

蔡頭驚傳肝癌末期離世享壽71歲　縱橫演藝圈50年「反串成傳奇」

蔡頭驚傳肝癌末期離世享壽71歲　縱橫演藝圈50年「反串成傳奇」

刺青弟400人面前大聲公告白　育達妹：好啦...我也喜歡你！

刺青弟400人面前大聲公告白　育達妹：好啦...我也喜歡你！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面