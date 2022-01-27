國台辦批《國家語言發展法》去中國化　陸委會：完全沒有

▲國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

國台辦發言人朱鳳蓮26日表示希望能來台與台灣的客家鄉親交流，但話鋒一轉，又批評《國家語言發展法》包藏「去中國化」禍心。對此，陸委會發言人邱垂正27日指出，政府訂定《國家語言發展法》是為了促進各族群母語之傳承，及尊重語言文化的多樣性，完全沒有所謂「去中國化」問題，陸方應以務實健康態度看待台灣社會發展。

對於朱鳳蓮希望來台交流，邱垂正提到，台灣社會具有豐富多元的族群文化特色，客家文化的核心在於忠義、團結、開拓、進取的精神，在台的客家人與其他族群經過長期的努力、打拚與付出，共同創造了自由、民主、多元的台灣社會。

邱垂正說，「如果朱女士確實有意願來訪，我們歡迎她在兩岸疫情趨緩後，能夠敞開心胸，放下不必要的政治框架來台交流，本會將善盡地主之誼，相信朱女士在台期間的親身體驗，一定會對台灣民眾自由、民主、多元、開放的生活方式有更好的理解與認同。」

對於朱鳳蓮指《國家語言發展法》包藏「去中國化」禍心，邱垂正強調，台灣各族群使用的母語乃文化的根本，也是文化的乘載體，政府訂定國家語言發展法，既為了促進各族群母語之傳承、復振以及發展，並尊重語言文化的多樣性，完全沒有所謂去中國化，或操作文化國族認同的問題。

邱垂正還呼籲陸方，「要以務實健康的態度看待我方社會發展，停止政治操作與統戰分化，方能建構良性互動的兩岸關係。」

▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

