國台辦批蔡英文藉小蔣扭曲歷史　陸委會：北京當局才操弄政治謊言

▲總統蔡英文出席蔣經國圖書館開幕活動。（圖／總統府提供）



記者蔡紹堅／綜合報導

國台辦發言人朱鳳蓮26日批評總統蔡英文藉紀念蔣經國扭曲歷史事實、進行政治操弄，煽動「抗中保台」來誤導台灣民眾。對此，陸委會發言人邱垂正27日回應，北京當局否定我方為主權國家的客觀事實，操弄錯誤歷史敘事與政治謊言，才是惡意扭曲事實，威脅和平穩定的始作俑者。

邱垂正表示，總統談話的重點在強調團結保衛台灣，守護台灣民主自由的生活方式，北京當局從未放棄武力犯台，近期更不斷加大軍事恫嚇及統戰分化，更否定我方為主權國家的客觀事實，其操弄錯誤的歷史敘事與政治謊言，才是惡意扭曲事實，威脅和平穩定的始作俑者。

邱垂正還說，政府一向支持健康有序合於規範的兩岸交流，維護兩岸和平穩定及國家安全，這樣的立場沒有改變。

▼國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）



另外，長沙台協前會長林懷因涉違反選罷法日前被判刑，令許多台商對在陸發展感到擔憂，深怕觸法。對此，邱垂正指出，台商對於中國大陸的經濟發展及兩岸交流有重大貢獻，中共應保障台商在中國大陸正常的投資、經商往來及相關權益，不應影響企業正常營商活動，「對於各地台商會長在過去30年來熱心協助處裡台商或台灣人民在大陸遭遇的問題，陸委會表示感謝及肯定。」

邱垂正強調，對於司法個案的判決結果，台灣是一個民主法治的社會，各界會尊重司法審判的運作與機制，「政府也呼籲全體國人共同捍衛台灣珍貴的民主價值，維護台灣民主憲政體制運作，不受境外勢力的威脅與破壞。」

▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

