北京冬奧下周登場　陸委會籲對岸不應以政治因素干擾賽事

▲北京冬奧將於2月4日開幕。（圖／記者任以芳攝）



記者蔡紹堅／台北報導

北京冬奧將於下周開幕，陸委會發言人邱垂正27日表示，注意到中共積極透過動員在陸台灣民眾從事具有統戰目的之活動，刻意營造「兩岸同屬一中」的假象，或故意以「中國台北」此一錯誤名稱稱呼我方代表團，「呼籲今年的主辦方應遵守奧林匹克憲章的規範，不應以政治因素干擾賽事，打壓矮化我方。」

邱垂正指出，經政府衡量整體情勢、國家利益及選手權益，本屆北京冬奧我方運動員將正常出賽，但考量參賽人數有限，及過往我方官員多不出席的前例，將不派官方代表出席，由中華奧會率團赴陸，並由中華奧會辦理選手體育競賽相關事務與生活照顧服務等事宜，以維護選手權益。

▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



邱垂正呼籲，今年的主辦方應遵守奧林匹克憲章的規範，不應以政治因素干擾賽事，打壓矮化我方，「政府有關單位也會做好各種突發狀況的應變準備，對於有關是否參加北京冬奧開閉幕活動，政府已就代表團團員航班，及選手參賽的時間、防疫需求、當地疫情狀況整體審慎評估，後續由體育署適時對外說明。」

邱垂正強調，中華民國是主權國家，台灣從未屬於中華人民共和國，兩岸互不隸屬是客觀事實，「我方已注意到中共積極透過動員在陸台灣民眾從事具有統戰目的的活動，刻意營造兩岸同屬一中的假象，或是故意以中國台北此一錯誤名稱稱呼我代表團，這些都改變不了兩岸互不隸屬的客觀事實，這些矮化及統戰作為也無法達到任何效果，只會徒增台灣民眾的反感而已。」

邱垂正還說，希望國人都能夠珍惜台灣得來不易的民主自由生活方式，赴陸發展仍應遵守兩岸條例的規範，相關的言行應考量台灣社會觀感，並認清中共以拉打兩手，對我方進行分化的手法與野心，避免成為中共統戰宣傳樣版，以維護國家主權尊嚴。