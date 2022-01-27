國台辦發言人盼訪台　林俊憲建議：承諾共機不擾台

▲ 國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

實習記者張鈞量／台北報導

中國國台辦發言人朱鳳蓮昨（26日）以客家話表示，希望有機會可以訪台面對面交流。對此，民進黨立委林俊憲27日表示，台灣的維安措施沒有中國極端，朱鳳蓮若訪台可能無法習慣如影隨形的抗議行動。他建議朱鳳蓮可以承諾共機停止騷擾、停止在國際打壓台灣，相信台灣人就會以善意回應。

林俊憲臉書表示，朱鳳蓮說想來台灣訪問、陸委會也釋出善意回應「歡迎她來台體驗自由的空氣」，符合政府一貫支持兩岸交流的態度。不過如果朱鳳蓮真的要來，恐怕要先做好心理準備，這裡沒有「維穩」（中國杜絕社會運動政策）這回事，如果遇到抗議也別被嚇著了。

林俊憲強調，其實無論今天是中國官員來台、他國貴賓來台、甚至是台灣自己的官員出訪，遇到抗議是再稀鬆平常不過的事。針對抗議的內容，他認為，只要沒有妨礙到維安，政府也無權阻止人民自由表達意見，「這是民主國家的常態」。

擔心朱鳳蓮不適應抗議行動，林俊憲也提醒，兩岸國情不同，常常看到中國高官在國內訪問時的維安措施有多極端，驅離路線上的人群、要求高樓不准開窗戶還上封條，最誇張的是直接把民眾趕出城「被旅遊」，營造一片和諧的假象，「我擔心朱鳳蓮習慣了中國式出訪，可能無法接受抗議如影隨形的『震撼教育』」。

至於如何才能減少衝突，林俊憲建議，「承諾共機停止騷擾台灣」、「停止在國際上打壓台灣」。他解釋，雖然這兩件事以朱鳳蓮的層級大概很難決定，不過這正是台灣人所期待的善意，「若真能做到，相信歡迎妳的人會更多」，台灣人的熱情好客可是出了名，但只適用在互相尊重的前提之上。