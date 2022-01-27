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陸委會歡迎朱鳳蓮訪台　前提要「放下僵化的意識形態」

▲▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者魏有德／綜合報導

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨（26）日在例行記者會上用客家話表示，希望有機會去台灣，和新竹等地的客家鄉親面對面交流，「自家人說自家話」。對此，陸委會回應指出，「我們歡迎朱女士於適當時機訪台，如果朱女士能夠放下僵化的意識型態，敞開心胸，親自體驗台灣社會的包容開放，尊重言論、新聞、宗教自由與人權價值，相信一定會對台灣的社會民情，有更好的理解。」

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

朱鳳蓮在國台辦春節前最後一場例行記者會上切換普通話、閩南語及客語「三聲道」，除向在場記者及台灣鄉親表達問候，也提出希望有機會到台灣參訪的溫馨訴求。朱鳳蓮在應答時提到，我是廣東梅州的客家人，我講的客家話，台灣桃園、新竹、苗栗、屏東、高雄的客家人都聽得懂。

隨後，朱鳳蓮便用客語表示，「我希望有機會去台灣，和桃園、新竹、苗栗、屏東、美濃的客家鄉親面對面交流，尤其是用客家話交流，自家人講自家話。」

對於朱鳳蓮希望赴台與客家人交流的說法，陸委會回應，台灣社會具有豐富多元族群文化特色，客家文化的核心，在於忠義團結、開拓進取等精神，在台的客家人與其他族群經過長期的努力打拼與付出，共同創造了自由民主多元的台灣社會。

陸委會表示，「我們歡迎朱女士於適當時機訪台，如果朱女士能夠放下僵化的意識型態，敞開心胸，親自體驗台灣社會的包容開放，尊重言論、新聞、宗教自由與人權價值，相信一定會對於台灣的社會民情，有更好的理解。」

陸委會強調，朱女士稱中國是多民族、多語言、多文種的國家，但近年國際社會普遍關注中國大陸民族發展與人權持續惡化情況，「呼籲陸方善待其少數民族、宗教團體及異議人士，停止一切打壓或人權迫害，我們支持國際社會及國內團體展現對中國大陸境內受迫害群體的關注，也將持續捍衛自由、民主、人權等普世價值。」

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