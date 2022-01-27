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何韻詩來台遊行遭潑紅漆　主嫌喊話法官「公正審判」結果出爐

▲▼929台港大遊行—撐港反極權,何韻詩受訪時遭潑漆。（圖／記者李毓康攝）

▲香港歌手何韻詩（中）2019年來台參加台港大遊行，遭人當眾從後潑灑紅漆羞辱。（資料照片／記者李毓康攝）

記者黃哲民、劉昌松／台北報導

香港歌手何韻詩3年前來台出席「929撐香港」遊行，受訪時當眾遭統促黨成員胡志偉從後腦潑紅漆羞辱，胡男與在場接應的男子梁太富隨即被制伏，此案驚動總統蔡英文PO文譴責，檢警共逮捕11人起訴公然侮辱等4項罪嫌，胡男雖聲稱願何韻詩道歉，出庭卻又喊話法官「公正審判」，台北地院今依毀損罪判胡男3月徒刑，其餘10人無罪，可上訴。

何韻詩（44歲）當時在案發後返港，對胡男等人提告，強調會更加堅定「反送中」的信念，去年（2021年）12月29日，香港警方以港媒《立場新聞》涉犯《港版國安法》為由搜索辦公室，擔任《立場》董事的何韻詩也遭拘捕扣留1天，才獲准交保20萬港幣。

本案發生於2019年9月29日，台灣多個公民團體在北市中正區舉辦「929台港大遊行：撐港反極權」遊行，何韻詩專程來台出席，當天下午2時許接受媒體聯訪，突遭身穿黑衣與蒙面的胡男從後倒1罐紅漆，潑灑頭髮、後腦與頸肩一大片，何韻詩微微變臉，瞪眼鎮靜表示親中人士就是這麼沒品，「香港社運人士每天都面臨同樣威脅」。

▲統促黨胡志偉於何韻詩潑漆案出庭 。（圖／記者羅志華攝）

▲統促黨成員胡志偉對何韻詩潑漆，出庭喊話法官「公正審判」。（圖／資料照片）

胡志偉和混在人群把風的同夥梁太富隨即被制伏送辦，檢警查出胡男是中華統一促進黨自忠黨部主委，與梁太富也是大陳島鄉情文化促進會成員，緊急搜索胡男辦公處所，查扣棍棒、標語、水槍跟餿水等物。

胡男和梁男被檢方聲押禁見，但法官裁定2人各交保20萬元與10萬元。胡男坦承潑漆但否認受人指使，辯稱不滿「反送中運動」訴求，且認為何韻詩持觀光簽證來台不該參加政治集會，因此潑漆反制，對於檢警後續查獲另9名共犯，胡男宣稱擔心隻身行動會有危險，所以找幫手分工行動組、保護組和攔阻組，但他沒持有槍械。

胡男出庭還喊話法官「公正審判」，他僅承認涉犯公然侮辱、毀損2項罪嫌，也願向何韻詩道歉，但否認對何韻詩使用強暴手段涉及強制罪嫌，並說何韻詩身為政治領袖，「要讓香港安定，不應該製造這種流血衝突，同胞跟同胞之間仇視」、「不希望她把這種氛圍帶到台灣來」等語。

胡男另堅稱更沒違反《集會遊行法》，批檢方「不應該受到上面的壓力，做這個起訴」，同案其餘被告都不認罪。不過移民署當時被媒體求證時，表示何韻詩事先報備來台參與遊行，《集會遊行法》也沒限制在台停留的外國人不能參與合法集會遊行。

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