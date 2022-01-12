新竹翁要求高鐵提供輪椅服務　女站務拒幫拿行李遭罵三字經

▲70歲的褚姓男子強要鄭姓女站務員幫他拿行李被拒，竟怒對她噴「X你媽」。（圖／示意圖，與本案無關／記者林冠吟攝）



記者林冠吟／新竹報導

新竹一名褚姓男子2020年間搭乘高鐵時，因自身行動不便，要求高鐵提供輪椅服務，站務人員獲報後也派請鄭姓女站務員前往協助，不過過程中褚男卻強行要求鄭女幫他拿取隨身行李，遭到鄭女拒絕，褚男一時氣不過竟對著她大罵「X你媽」，事後慘遭鄭女一狀告上法院。新竹地院審理後，依公然侮辱罪，判處褚男罰金4000元，得服勞役。

70歲的褚姓男子2020年間搭乘高鐵時，因行動不便進而要求高鐵站務人員有「輪椅」需求；鄭姓女站務員接獲通知後，也立即帶著輪椅前往協助，但褚男過程中卻不斷要求鄭女幫他拿他放在地上的隨身行李，遭到鄭女拒絕。

鄭女明確向褚男表示，自己僅有協助輪椅的部分，旅客的個人行李需要自己拿，但褚男卻拿出身分證質問她，「我幾歲」，不過仍被鄭女拒絕，褚男氣不過竟當場痛罵鄭女「X你媽」、「最討厭姓鄭的，你們全家死光光」等語。事後鄭女氣不過，怒告褚男公然侮辱罪。

新竹地院審理後發現，褚男先前才因妨害名譽案件，遭士林地院判處罰金3000元，如今卻又再因類似案件而遭人一狀告上法院。法官指出，審酌褚男已有多次當眾辱罵旁人的紀錄，其與鄭女素不相識，僅因為鄭女拒絕幫他提行李，就在公共場所辱罵鄭女，顯然缺乏尊重他人之觀念，惟衡量褚男患有雙極性情感疾病等，依公然侮辱罪，判處褚男罰金4000元，得服勞役。