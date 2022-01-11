不滿參與法拍遭拒　女辱罵債權人妻「X！」...挨告辯卡痰

▲蘇姓女子去年年初因債務問題遭到法拍，其疑似想將法院查封的物品重新買回被拒，當場與債權人太太爆發衝突，怒罵「Ｘ！」字。（圖／示意圖，與本案無關／pixabay）

記者林冠吟／屏東報導

蘇姓女子去年年初因欲參與法拍遭拒，與執行書記官爆發口角衝突，怒對前來勸說的債權人太太，辱罵「X！」字，遭怒告公然侮辱。事後，蘇女向法官辯稱當下她是想說「幹什麼」，不料卻因為卡痰而沒辦法將後續的話講出。屏東地院審理後，認為蘇女之犯行與公然侮辱罪構成要件仍有差距，判蘇女無罪。

蘇姓女子去年年初因債務問題，其名下動產機車遭到法院查封、法拍，蘇女疑似想藉法拍機會重新將被查封的機車重新買回，拿著蘇父的委任書欲參與法拍，卻被執行人員告知「債務人依法不得應買」，但蘇女仍堅持欲以蘇父的名義參與法拍，當場與執行書記官發生口角糾紛。

而蘇女所積欠債務之債權人與其葉姓太太當時也在場見證法拍進行，見蘇女不斷干擾書記官執行公務，葉女忍不住上前勸說，要蘇女不要再妨害書記官執行公務，卻遭到蘇女突然辱罵「X」字，讓她相當不滿，怒報警提告。

庭審時，蘇女則向法官辯稱，當時她是要講「幹什麼」，卻因為卡痰只講了第一個字；但葉女反駁，和蘇女發生衝突的當下，蘇女罵人相當流暢，完全沒有任何停頓或咳嗽，不認為蘇女是因為「卡痰」才將「X」字脫口而出。

屏東地院審理後勘驗相關證人證述後，確認蘇女確實有將「X」字脫口而出，但法官指出，蘇女將「X」字脫口後，是基於侮辱犯意，又或是發洩不滿情緒一時的脫口而出仍有疑義。法官指出，蘇女怒罵「X」字，雖有不當，但卻屬於個人修養的道德層次，就算傷及債權人太太主觀上情感，但2人當時在場有相互指責、爭吵之情形，難認在客觀上有影響債權人太太的人格社會評價，而蘇女後續也無再對葉女有嘲諷、謾罵等言語，與公然侮辱構成要件不符，判蘇女無罪。